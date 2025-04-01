В Кубке Перу арбитр приемом кунг-фу вырубил представителя одной из команд
- 1.04.2025, 1:32
Видеофакт.
Зрелищный эпизод произошел во время матча Кубка Перу между командами «Спорт Уакилла» и «Магдалена CEDEK», в котором «спортсмены» выиграли со счетом 2:1.
В одном из эпизодов зрители увидели то, что могло им напомнить про «бросок Кантона». Арбитр Луис Алегра решил удалить одного из игроков «Магдалены» и показал ему красную карточку, однако на поле выбежал представитель этой команды, который решил опротестовать решение арбитра и метнул в него бутылкой с водой. А тот оказался не робкого десятка — ударом кунг-фу он вырубил обидчика и дал понять, что в обиду себя никому не даст. Правда, теперь ему грозит очень серьезная дисквалификация.