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В Кубке Перу арбитр приемом кунг-фу вырубил представителя одной из команд

  • 1.04.2025, 1:32
В Кубке Перу арбитр приемом кунг-фу вырубил представителя одной из команд

Видеофакт.

Зрелищный эпизод произошел во время матча Кубка Перу между командами «Спорт Уакилла» и «Магдалена CEDEK», в котором «спортсмены» выиграли со счетом 2:1.

В одном из эпизодов зрители увидели то, что могло им напомнить про «бросок Кантона». Арбитр Луис Алегра решил удалить одного из игроков «Магдалены» и показал ему красную карточку, однако на поле выбежал представитель этой команды, который решил опротестовать решение арбитра и метнул в него бутылкой с водой. А тот оказался не робкого десятка — ударом кунг-фу он вырубил обидчика и дал понять, что в обиду себя никому не даст. Правда, теперь ему грозит очень серьезная дисквалификация.

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