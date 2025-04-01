В Польше мэр города решил провести пять дней в тюрьме
- 1.04.2025, 2:04
Он отказался платить штраф за чрезмерный шум на спортплощадке.
Мэр города Пулава, что на востоке Польши, отбудет пять дней в тюрьме после отказа городских властей оплатить штраф из-за жалобы на чрезмерный шум, который поднимали дети на спортивной площадке.
Об этом сообщает RMF FM.
Дело тянется еще с 2018 года, когда супруги, живущие возле одной из начальных школ Пулавы, пожаловались на «шум и чрезмерное освещение» со спортплощадки.
В результате судебной тяжбы в декабре 2023 года паре удалось отсудить 5 тысяч злотых штрафа.
Мэр Пулавы Павел Май изначально заявил, что мэрия не намерена платить штраф. Поэтому его заменили на пять дней ареста для лица, представляющего город – то есть мэра.
Свой приговор Май будет отбывать с 7 апреля.
«На эти дни я беру отпуск на работе. Деятельность судебного исполнителя и свое пребывание под стражей я оплачиваю из собственного кармана», – сказал чиновник журналистам.
По словам Мая, своим поступком он хочет показать абсурдность требований истцов. Он напомнил, что в Польше есть 2600 спортплощадок возле школ, и подобные иски забирают у детей право заниматься спортом.
«Если никто из нас, представителей власти, не отреагирует, ничего не изменится», – добавил он.