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Microsoft изменит синий «экран смерти»

  • 1.04.2025, 3:56
Microsoft изменит синий «экран смерти»

Чтобы не пугать пользователей.

Компания Microsoft объявила об изменениях в интерфейсе синего «экрана смерти» (BSoD) в операционной системе Windows.

Согласно анонсу сборки Windows 11, из «экрана смерти» исчезнут грустный смайлик «:(» и QR-код, который ранее предлагался для получения помощи.

По заверениям компании, обновленный интерфейс лучше соответствует дизайнерским принципам Windows 11 и призван помочь пользователям быстрее вернуться к работе. Microsoft стремится сделать «экран смерти» менее пугающим, особенно для новых пользователей, которые могут быть обеспокоены его нынешним видом. При этом техническая информация на экране будет сохранена.

А вот цвет для обычных пользователей останется синим. Microsoft напомнила, что зеленый «экран смерти» используется только в сборках для инсайдеров с 2016 года.

Синий «экран смерти» впервые появился в Windows 3.0. Он информировал пользователей о критических системных ошибках или проблемах с памятью и предоставлял данные о причинах сбоя. В 2021 году Microsoft временно сменила синий экран на черный, но потом вернула его.

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