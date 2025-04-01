В Харьковской области украинские дроны уничтожили российский танк Т-90М
- 1.04.2025, 5:44
Видеофакт.
Украинские бойцы нанесли удар по технике россиян на восточном направлении фронта. С помощью FPV-дронов уничтожили один и поразили второй танк врага.
Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица».
Потери российским оккупантам наносят экипажи полка беспилотных систем «Ахиллес» - эффектно жгут технику противника. Из последних «подстреленных» трофеев — танки и «буханка» РФ.
«Бойцы отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» уничтожили танк Т-90М, «буханку» и огневую позицию пулеметчика. Также ударные беспилотники поразили еще один танк», - рассказали в ОСГВ.
Мастерскую работу украинских операторов дронов 429 отдельный полк беспилотных систем «Ахиллес» продемонстрировал на видео.
«Воины полка «Ахиллес» продолжают выполнять боевые задачи на Харьковщине - в районах Купянска и Двуречной», - добавили в группировке войск.