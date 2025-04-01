В Харьковской области украинские дроны уничтожили российский танк Т-90М 1.04.2025, 5:44

Видеофакт.

Украинские бойцы нанесли удар по технике россиян на восточном направлении фронта. С помощью FPV-дронов уничтожили один и поразили второй танк врага.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица».

Потери российским оккупантам наносят экипажи полка беспилотных систем «Ахиллес» - эффектно жгут технику противника. Из последних «подстреленных» трофеев — танки и «буханка» РФ.

«Бойцы отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» уничтожили танк Т-90М, «буханку» и огневую позицию пулеметчика. Также ударные беспилотники поразили еще один танк», - рассказали в ОСГВ.

Мастерскую работу украинских операторов дронов 429 отдельный полк беспилотных систем «Ахиллес» продемонстрировал на видео.

«Воины полка «Ахиллес» продолжают выполнять боевые задачи на Харьковщине - в районах Купянска и Двуречной», - добавили в группировке войск.

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