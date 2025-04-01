закрыть
1 апреля 2025, вторник, 8:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп отверг идею Путина

  • 1.04.2025, 7:42
  • 1,668
Трамп отверг идею Путина

США подтвердили поддержку суверенитета Украины.

Президент США Дональд Трамп выступил против введения «временной администрации» в Украине, предложенной Владимиром Путиным.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, передает «Суспільне».

США подтвердили поддержку суверенитета Украины.

По словам Брюс, власть в Украине определяется народом согласно Конституции.

«Да, мы знаем, что Россия предлагала временную администрацию в Украине, но ее не одобрил президент Трамп. Украина является конституционной демократией, и ее управление определяют Конституция и украинский народ», — подчеркнула представитель Госдепа.

Она также добавила, что США работают над полным прекращением огня в Украине и содействием переговорам между сторонами.

«Мы работаем с Россией и Украиной и обязаны продолжать наши усилия, чтобы привести их за стол переговоров», — заявила Брюс.

Напомним, что в ночь с четверга на пятницу Владимир Путин предложил ввести «временное управление под эгидой ООН» в Украине, с целью организации выборов и дальнейшего заключения мирного соглашения.

Однако утром неназванный представитель Совета нацбезопасности США в комментарии Reuters отметил, что управление в Украине определяется ее Конституцией и народом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип