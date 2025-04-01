Трамп отверг идею Путина
- 1.04.2025, 7:42
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США подтвердили поддержку суверенитета Украины.
Президент США Дональд Трамп выступил против введения «временной администрации» в Украине, предложенной Владимиром Путиным.
Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, передает «Суспільне».
США подтвердили поддержку суверенитета Украины.
По словам Брюс, власть в Украине определяется народом согласно Конституции.
«Да, мы знаем, что Россия предлагала временную администрацию в Украине, но ее не одобрил президент Трамп. Украина является конституционной демократией, и ее управление определяют Конституция и украинский народ», — подчеркнула представитель Госдепа.
Она также добавила, что США работают над полным прекращением огня в Украине и содействием переговорам между сторонами.
«Мы работаем с Россией и Украиной и обязаны продолжать наши усилия, чтобы привести их за стол переговоров», — заявила Брюс.
Напомним, что в ночь с четверга на пятницу Владимир Путин предложил ввести «временное управление под эгидой ООН» в Украине, с целью организации выборов и дальнейшего заключения мирного соглашения.
Однако утром неназванный представитель Совета нацбезопасности США в комментарии Reuters отметил, что управление в Украине определяется ее Конституцией и народом.