Почему идея Лукашенко о майнинге обречена на провал Андрей Бронишевский

1.04.2025, 7:46

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За майнинг придется заплатить простым белорусам?

Министерство энергетики готовится к техническим переговорам с Россией о строительстве второй АЭС в Беларуси. Чтобы обсудить сколько конкретно денег Россия за это должна. Непонятно, в курсе ли российские власти, что они хотят дать денег на строительство второй АЭС в Беларуси. Но суть ведь не в этом. Главное, что в Беларуси наконец придумали куда девать лишнее электричество.

«Эта тема очень плотно обсуждается в настоящий момент на самом высоком уровне и сейчас идет подготовка к тому, чтобы провести уже технические переговоры о том, какие параметры, какая стоимость, на каких условиях возможна реализация этого объекта», — сказал назначенный в понедельник новый министр энергетики Денис Мороз.

Вопрос стоимости тут ключевой. Белорусские власти не просто уже не первый год носятся с идеей строительства второй АЭС. От первой АЭС остались непотраченными четыре с лишним миллиарда долларов. А белорусским властям, конечно, очень хотелось бы их потратить.

Причем, как объяснял Лукашенко, он даже готов сделать союзнику скидку. По-союзнически. Если союзник жадничает, чтобы дать денег на строительство новой АЭС, то можно обойтись еще одним блоком на уже существующей станции. Потому что кредит за уже существующую станцию приходится отдавать, а нет лучшего способа отдать старый кредит, чем взять новый.

Правда, с идеей строительства второй АЭС в Беларуси была маленькая проблема. В Беларуси электричество даже с первой АЭС лишнее. Поэтому, прежде чем строить вторую, надо было придумать убедительное объяснение, куда белорусские власти собираются это электричество утилизировать.

Перевод домов на электроотопление и массовая пересадка белорусов на электромобили в качестве объяснения не прокатили. Ни электрокотлов, ни электромобилей в Беларуси нет в товарных количествах, чтобы оправдать еще одну АЭС.

Но если очень хочется денег, то всегда можно найти выход. Новая идея состоит в том, чтобы добывать в Беларуси биткойны. То есть тратить лишнее электричество на майнинг, не природных, но перспективных ресурсов.

Неделю назад Александр Лукашенко одобрил идею о строительстве в Могилевской области майнинговых ферм.

«У нас в Могилевской области есть хорошие площадки с энергетическими мощностями, все необходимое для того, чтобы строить дата-центры, майнинговые фермы. Было получено добро. Мы готовим эти площадки, чтобы проводить конкурсы, чтобы заходил инвестор и занимался строительством», — сказал губернатор области Анатолий Исаченко.

Инвесторов белорусские власти хотят заманивать особыми преференциями. И это не просто налоговые льготы. Это еще и льготные тарифы на электроэнергию. Потому что электричества у нас много, девать его некуда, а без второй АЭС кредита на строительство второй АЭС Россия не даст.

Правда, есть маленькая проблема с ценой на электричество. Майнинг биткойнов имеет смысл там, где электричество дешевое. А белорусское атомное электричество, с учетом всех платежей по кредитам, стоит в полтора раза дороже обычного. То есть, за льготные тарифы для инвесторов в майнинговые фермы кому-то придется заплатить. Механизмы перекрестного субсидирования позволяют сделать это так, что никто не заметит. А кому платить — предприятиям или населению — власти решат, видимо, позже.

Потому что на майнинге криптовалют может и не разбогатеешь. А вот на российском кредите — на некоторое время вполне. Ведь самое главное в атомной энергетике – получить от России деньги на атомную энергетику.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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