ВСУ ударили по складу боеприпасов, где находился российский чиновник 1.04.2025, 7:52

Мощный взрыв прогремел в Белгородской области.

В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области России 30 марта прогремел мощный взрыв. Как сообщает местное издание «Пепел Белгород», в результате атаки дрона был уничтожен склад боеприпасов, размещенный российскими военными в нежилом многоквартирном доме.

На момент удара на объекте находился заместитель главы администрации Грайворонского округа Вячеслав Радченко, который получил ранения. По информации СМИ, в результате инцидента погиб один российский военнослужащий.

Склад размещался в жилом секторе

По данным журналистов, взрыв произошел вблизи местной школы — опубликованные видео, снятые с ближайшего кладбища, показывают клубы дыма над районом, где, судя по анализу кадра и геолокации, находилась база хранения. Оккупанты организовали склад в нежилом многоквартирном доме. Местные источники также подтверждают, что здание школы получило повреждения от ударной волны.

Россияне часто размещают боеприпасы в школах и гражданских постройках.

Хотя российские чиновники поспешили назвать удар делом дрона, эксперты обращают внимание на сложность такой атаки с воздуха — особенно учитывая необходимость точно попасть в нижние этажи здания, где, вероятно, хранились боеприпасы. Это требует высокой точности или использования мощной боевой части. Поэтому не исключено, что склад был поражен иным способом, например, артиллерийским огнем или РСЗО.

Официальных заявлений Генерального штаба ВСУ о проведении этой операции не поступало.

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