В Литве ищут последнего солдата США, пропавшего на границе с Беларусью 1.04.2025, 7:59

Вчера из болота был извлечен утонувший бронетранспортер.

После того, как в понедельник было подтверждено, что тела трех пропавших без вести американских солдат были извлечены из болота возле полигона Падбраде с утонувшим бронетранспортером, поиск четвертого солдата продолжился ночью, сообщает LRT.

Во вторник утром (по литовскому времени) отреагировал и госсекретарь США Марко Рубио.

Он выразил соболезнования родственникам погибших солдат.

«Соединенные Штаты очень благодарны за помощь нашим союзникам в Литве, которые неустанно искали и не жалели средств, чтобы помочь нам найти наших военных», — написал М.Рубио.

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