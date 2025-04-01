В Литве ищут последнего солдата США, пропавшего на границе с Беларусью
- 1.04.2025, 7:59
Вчера из болота был извлечен утонувший бронетранспортер.
После того, как в понедельник было подтверждено, что тела трех пропавших без вести американских солдат были извлечены из болота возле полигона Падбраде с утонувшим бронетранспортером, поиск четвертого солдата продолжился ночью, сообщает LRT.
Во вторник утром (по литовскому времени) отреагировал и госсекретарь США Марко Рубио.
Он выразил соболезнования родственникам погибших солдат.
«Соединенные Штаты очень благодарны за помощь нашим союзникам в Литве, которые неустанно искали и не жалели средств, чтобы помочь нам найти наших военных», — написал М.Рубио.