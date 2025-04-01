Камеры на дорогах все-таки начали фотографировать авто без техосмотра? 8 1.04.2025, 8:08

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Ранее эту новость в ГАИ назвали фейком.

Блогер из Молодечно рассказал, что получил штраф именно за отсутствие техосмотра после того, как его сфотографировала камера на дороге.

В случае с блогером штраф за отсутствие техосмотра с камеры он получил на следующий день после того, как закончился тот самый техосмотр.

Блогеру выписали 21 рубль штрафа (0,5 базовых), так как в течение года он уже получал предупреждение.

Камера, на которую попал молодечненец, находится на дороге Молодечно в деревне Красовщина.

Напомним, 12 марта Гродненская ГАИ заявила, что в Беларуси все камеры контроля скорости в автоматическом режиме сверяют наличие ТО на авто. Если техосмотра нет, то нарушителя сфотографируют. После водитель получит «письмо счастья» со штрафом.

Затем ситуацию разъяснили в пресс-службе УГАИ Мингорисполкома.

Там отметили, что информация о фиксации техосмотра обычными камерами, которая попала в сеть, оказалась ошибочной и затем без проверки была распространена многими интернет-ресурсами. По сути, это оказалось фейком.

Однако, как оказалось, камеры, фиксирующие отсутствие ТО, существуют.

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