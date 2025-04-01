Репетитор вышел из чата 3 1.04.2025, 8:18

3,806

Образование белорусов не дает покоя властям.

Причем наступление на остатки частного и попытки зарубежного образования идут по всем фронтам. Абитуриентов пытаются удержать в стране уже не первый год. Но сейчас руки добрались и до репетиторов с детсадами, пишет planbmedia.io.

Репетитор вышел из чата

Репетиторам в Беларуси хотят запретить использовать Zoom, пишет «DW Беларусь» со ссылкой на вынесенный на общественное обсуждение проект постановления Совмина.

Серьезные ограничения министерство образования предполагает для самозанятых репетиторов, педагогов-дефектологов, преподавателей по вокалу, танцам, рисованию.

Министерство образования предлагает, чтобы репетиторы занимались с учениками только индивидуально, не в группах (кроме услуг для совершеннолетних, вроде пения и танцев).

Содержание репетиторских услуг должно соответствовать программе, которую ученик осваивает в своем учебном заведении. Причем репетитор должен любым способом удостовериться, что его ученик непременно учится в каком-либо учебном заведении.

Если репетитор или логопед работает с учениками онлайн, министерство предлагает им использовать только ресурсы «национального сегмента сети Интернет, зарегистрированные в Беларуси» (то есть в нынешней редакции это предполагает запрет работать через Zoom и другие небелорусские ресурсы).

Все в сад

Не дают покоя Минобру и частные детсады. Вернее, один оставшийся в Беларуси частный детский сад. Но виноваты все равно «недружественные ресурсы», которые «муссируют тему, дескать, добрались до частных садов, а условия лицензирования невозможно выполнить».

Министр Андрей Иванец уверен, что все не так.

«Скажу откровенно: сегодня у нас достаточное количество непорядочных субъектов хозяйствования, которые под видом иных образовательных услуг или так называемых «развиваек» на самом деле реализуют программу дошкольного образования в полном объеме», — рассказал он в интервью «Беларусь сегодня».

Казалось бы, в чем крамола. Оказывается, «их деятельность ставит под угрозу безопасность и здоровье детей: отсутствует квалифицированный педагогический состав (с малышами занимаются люди с улицы), нарушаются санитарные нормы, нет надлежащих условий для сна и питания».

Так что цели обозначены благие: пресечь «зарабатывание денег на наших детях». Пока это позволено одному детсаду. «Но мы готовы к сотрудничеству и только рады новым добросовестным предпринимателям. Более того, гарантируем всяческую поддержку», — заверил он. О том, что мешало не доводить работавшие не один год детсады до закрытия, министр не рассказал.

А пока на войне как на войне. Учить будет государство. Даже пению.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com