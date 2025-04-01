«Он бросил Путину вызов» 3 1.04.2025, 8:28

5,632

Коллаж: AP

У главы Кремля личная неприязнь к Зеленскому.

По мере того, как наступление российской армии в Украине буксует, а власти в Киеве демонстрируют неготовность к территориальным уступкам, Москва делает ставку на отстранение от власти президента Украины Владимира Зеленского в надежде заменить его более сговорчивым руководством, сообщили два действующих дипломата и источник, близкий Кремлю.

По словам источников, несмотря на начало переговоров с США, Кремль по-прежнему преследует максималистские цели в войне. Программа максимум — это капитуляция Киева, смена режима, перезапуск украинской государственности на российских условиях и превращение страны в аналог современной Беларуси, полностью зависимой от Москвы. Программа минимум — установление контроля над четырьмя оккупированными регионами Украины при одновременном ограничении политической и военной самостоятельности Киева.

Впрочем, даже второй сценарий пока остается недостижимым: ни Донецкую, ни Луганскую, ни Херсонскую, ни Запорожскую области армия РФ не контролирует полностью. А заставить Зеленского добровольно их уступить в текущих уступить невозможно, признают собеседники The Moscow Times.

Поэтому ставка делается на третий вариант — дискредитацию Зеленского в качестве договороспособного визави в глазах Трампа. Сейчас задача — «добиться невыносимого давления со стороны Вашингтона» на Зеленского и вынудить Киев провести президентские выборы, рассказал близкий к Кремлю чиновник: «Зеленский не пойдет на территориальные уступки. Нам нужно решить проблему в корне — чтобы он ушел».

По словам другого источника, российского дипломата, у Путина личная неприязнь к Зеленскому. «Он бросил Путину вызов. Одна из наших задач — добиться, чтобы он больше не возглавлял Украину. Поэтому мы методично продвигаем тезис о его нелегитимности и необходимости выборов», — объяснил дипломат.

В пятницу сам Путин потребовал ввести временное внешнее управление в Украине под эгидой ООН и США, чтобы там можно было «провести демократические выборы». Это заявление было сделано на борту атомной подводной лодки «Архангельск», входящей в российскую ядерную триаду, и задумывалось с целью «поиграть мускулами» и послать сигнал Киеву и Западу, рассказал источник The Moscow Times.

В Кремле считают, что Зеленский не сможет переизбраться, и ищут аргументы, чтобы убедить США в необходимости смены власти в Киеве. Пока же Зеленский остается у власти, Путин не готов к уступкам на переговорах, рассказывает российский дипломат: «Любая уступка сейчас будет выглядеть как подарок Зеленскому, а не Трампу. Это неприемлемо». В окружении Путина, по словам источников The Moscow Times, доминирует «партия ястребов».

Бывший дипломат Борис Бондарев, покинувший российскую миссию при ООН в Женеве из-за несогласия с войной, отмечает, что Путин действует по принципу Макиавелли: своё береги, чужое — щедро раздавай. «Он может уступить Трампу хоть Канаду и Гренландию в обмен на Украину и Европу», — говорит Бондарев.

По мнению политолога Георгия Бовта, заявление Путина о необходимости внешнего управления в Украине свидетельствует о том, что Кремль делает ставку на образ Украины как несостоявшегося государства — failed state. "Правда, ни в одном таком государстве внешнее управление ООН пока не вводилось — даже попыток не было. А если Украина действительно failed state, то даже подписывать с ней соглашение о прекращении огня бессмысленно», — рассуждает эксперт.

Кремль понимает: чтобы сохранить интерес Трампа, ему нужно преподнести хотя бы символический жест. Такой попыткой стало возобновление «зерновой сделки» по поставкам через Чёрное море, о чём громко объявила американская сторона. Однако, по признанию российского дипломата, жест не сработал: «Для украинцев это не имеет большого значения — они и так поставляют зерно на Запад. А чтобы сделка была выгодна нам, Трамп должен добиться отмены санкций со стороны Европы. Это крайне сложно, если не невозможно».

Трамп же заявил NBC News, что он «очень зол» и «взбешен» на Путина за то, что тот поставил под сомнение авторитет Зеленского и призвал к смене руководства в Киеве. «Если мы упустим момент, Трамп не только утратит интерес к сделке, но и может вспылить», — опасается источник The Moscow Times, близкий к внешнеполитическому блоку Кремля. «Тогда нам Байден покажется добрым Санта-Клаусом по сравнению с разъяренным Трампом», — сказал источник.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com