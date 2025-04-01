Стеклянный стыд Караника 1 1.04.2025, 8:34

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Вместо «хай-тека» получился «хай-так».

В Мостах на Гродненщине завершается реконструкция самого длинного подвесного моста Беларуси. Чиновники обещали сделать его настоящей туристической сенсацией: главной фишкой должен был стать 10-метровый участок стеклянного пола, через который можно было бы любоваться Неманом. Но реальность сильно разошлась с красивыми обещаниями властей, пишет сайт телеканала «Белсат».

Скоро мост откроют, а там... неожиданность. Фото: pul4region

Обновленный мост почти готов, но первых посетителей, судя по всему, ждет неприятная неожиданность. Вместо 10-метрового прозрачного участка пола появились несколько маленьких кусочков стекла очень плохого качества, через которое реально ничего не видно.

«Ну что это за стекло? Ни черта не видно того Немана, точки какие-то да узоры», – возмущается мужчина на видео, которое было размещено в TikTok. Из контекста понятно, что его записали местные строители, которые прошлись по еще не открытому для всех мосту.

Вот через такое стекло местным жителям предлагают наблюдать за водами чудесного Немана. Фото: volkovysk.live в TikTok.

«Эх, а такой мост был», – с грустью вздыхает человек за кадром.

Подвесной мост в Мостах был открыт еще в 1972 году и стал одной из самых известных достопримечательностей Гродненщины. Особую популярность он приобрел во время COVID-19, когда белорусы начали активно путешествовать по стране. Знаменитые Красносельские меловые карьери с бирюзовой водой, находящиеся недалеко отсюда, еще более усилили его известность.

Интересно, что изначально мост сильно раскачивался на ветру, что очень нравилось любителям острых ощущений. Но в 90-х его укрепили и сделали более стабильным.

В прошлом году местные чиновники пообещали сделать новый мост настоящим «туристическим магнитом».

Уже бывший руководитель Гродненщины Владимир Караник не жалел красивых слов и обещаний и рассказывал об уникальной подсветке и большом прозрачном стеклянном полу, которые быстро украсят знаменитый мост и сделают его настоящим чудом Гродненщины. Государственные СМИ объявляли будущий мост едва ли не главной туристической достопримечательностью Беларуси.

Так мост выглядел раньше. Фото: Strada.by

«Ни черта не видно того Немана!»

От увиденного в TikTok местные жители и гости города не сдерживают своего разочарования:

«Начали в стиле хай-тек, а закончили в стиле хай-так», – иронизирует один из комментаторов.

«Я уже реально поверил, что будет будет какое-то ноу-хау, а нет, смотрю – все нормально», – пишет другой.

«Единственный страх, что это стекло еще и не выдержит!» – комментируют белорусы.

Кроме того, люди обратили внимание на странное инженерное решение: острые металлические уголки для крепления ограждения разместили не снаружи, а просто на пешеходной дорожке, что создает явную опасность:

«И кто подписывал технику безопасности? Если кто-то поскользнется и ударится головой?» – спрашивает один из комментаторов.

На вопрос, почему стекло положили только маленькими кусками, один из строителей ответил:

«Чтобы бабушка, если пойдет, не боялась. А так сделала пару шагов – и все».

На что местные жители вновь отреагировали:

«Ну да, главное на этом мосту – не смотреть вниз. Ведь сразу станет понятно, что нас всех снова обманули».

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