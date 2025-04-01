ISW: Прекращение огня до 20 апреля невозможно 1.04.2025, 8:37

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Россия затягивает время.

Россия вряд ли согласится на полное и безусловное прекращение огня до 20 апреля — даты, которая начинает звучать как условный «дедлайн» для РФ в публичных заявлениях западных политиков.

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете по итогам 31 марта.

Они напомнили о заявлении президента США Дональда Трампа, который очертил неуточненный по срокам «психологический дедлайн», до которого Россия должна согласиться на полное всеобщее прекращение огня. В ISW констатировали, что это заявление прозвучало на фоне продолжения попыток России воспользоваться идеей прекращения огня в Черном море, чтобы заблокировать усилия по дальнейшему полному прекращению огня и добиться дополнительных уступок от Запада. В то же время президент Финляндии Александр Стубб 30 марта заявил, что предложил Трампу дату 20 апреля как потенциальный дедлайн для «полного прекращения огня без всяких условий» во время встречи с президентом США 29 марта.

Однако, как прогнозируют в ISW, Россия вряд ли согласится на полное и безусловное прекращение огня в течение трех недель [до 20 апреля], учитывая то, что РФ уже требовала от Запада ослабления санкций в качестве предварительного условия даже для временного прекращения огня в Черном море. 25 марта Кремль заявил, что не будет выполнять договоренности о прекращении огня в Черном море, пока США не снимут санкции с российского государственного Россельхозбанка и других финансовых организаций, вовлеченных в российскую торговлю продуктами питания и удобрениями. Агентство Bloomberg 28 марта сообщило, что Россия также требует от Европейского Союза возобновить подключение Россельхозбанка к международной банковской системе SWIFT как предпосылку для реализации договоренностей о прекращении огня в Черном море. Согласно этой информации, Москва видит это шаг как тест на то, готовы ли США выполнить требования России и подтолкнуть европейских партнеров к ослаблению санкций.

Еще 11 марта Соединенные Штаты и Украина предложили идею полного 30-дневного прекращения огня. С тех пор продолжается обсуждение путей реализации такого режима, в том числе и во временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и в Черном море — что свидетельствует о том, что условия прекращения огня еще не полностью согласованы, напоминают в ISW. Поэтому остается маловероятным, что Соединенные Штаты, Украина и Россия смогут договориться об условиях полного прекращения огня в течение следующих трех недель, резюмируют специалисты Института изучения войны.

Между тем российские чиновники продолжают попытки подорвать потенциальное американо-украинское соглашение по полезным ископаемым, продвигая гипотетические американо-российские проекты по добыче редкоземельных элементов, добавляют в ISW. Специалисты Института приводят новые заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова и генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева на эту тему. В частности Дмитриев утверждает, что представители России и США начали обсуждение совместных проектов по редкоземельным элементам. По его словам, американо-российское экономическое сотрудничество якобы должно быть в центре внимания, если США хотят положить конец войне в Украине, причем такое сотрудничество начнется только после завершения мирных переговоров.

Таким образом Кремль пытается представить Россию как продавца редкоземельных элементов, который превосходит Украину, и подорвать цели администрации Трампа увязать американские и украинские экономические интересы через соглашение о полезных ископаемых.

В то же время в ISW добавляют, что экономическое сотрудничество, к которому Россия стремится с США, не удержит РФ от повторного вторжения в Украину в будущем и не будет способствовать достижению целей администрации Трампа по экономическим связям США и Украины. Такое сотрудничество также ускорило бы восстановление российской армии. А доступ России к полезным ископаемым на оккупированных территориях Украины, вероятно, расширил бы и возможности Китая получить доступ к ним. Ведь еще с 2005 года Россия сотрудничает с КНР в добыче российских редкоземельных минералов.

ISW продолжает оценивать, что Россия использует экономические стимулы, не связанные с войной, чтобы требовать от Соединенных Штатов уступок по войне в Украине. Эти уступки лишили бы США рычагов влияния, которые являются решающими для заявленной цели Трампа достичь прочного и взаимовыгодного мира в Украине, отмечают в ISW.

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