Лукашенко превратился в Брежнева 5 Андрей Карась

1.04.2025, 8:46

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И проблема не только в возрасте.

Недавно произошло событие, имеющее глубокий подтекст и важный символизм: 70-летний Александр Лукашенко поздравил с 75-летием Сергея Лаврова. И это не была открытка, посланная одним пенсионером другому.

Поздравление адресовалось действующим правителем страны действующему главе МИД соседнего государства.

Как здесь не вспомнить прежние заявления Александра Лукашенко. Не только образца первой половины 1990-х: «Эра семидесятилетних руководителей заканчивается. Беларусь нуждается в новых людях, в новой политике».

Но и гораздо более близкое по времени заявление. В 2021-м он сказал: «Мы не можем заморозить в стране ситуацию и обстановку, ибо повторятся брежневские времена. Молодые люди этого не помнят, но мы-то, старшие, хорошо помним этот период застоя. Поэтому нужно движение вперед».

Почему Лукашенко говорил о Брежневе? А потому что при нем средний возраст членов Политбюро превысил отметку в 70 лет (сам Брежнев ушел из власти, скончавшись в возрасте 75). Это было геронтократией: узурпацией власти пожилыми людьми, а возникший при них «застой» имел последствия в виде краха государства.

Однако уроки истории забыты. И теперь Лукашенко уже словно ориентируется на режим Путина, где ключевые посты десятилетиями занимают люди, чей возраст сегодня превышает 70 лет.

Например, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину – 71, самому Путину – 72, главе ФСБ Александру Бортникову – 73, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко – 76.

В Беларуси, несмотря на частые кадровые перестановки в верхушке власти, часть чиновников начинает догонять по возрасту российских.

Заместителю председателя ВНС Александру Косинцу скоро исполнится 66, председателю Бресткого облисполкома Петру Пархомчику и постоянному представителю Беларуси в ООН Валентину Рыбакову – уже 67.

Председателю Конституционного суда Петру Миклашевичу и самому Лукашенко – 70, главе Академии наук Владимиру Гусакову – 72, председателю Верховного суда Валентину Сукало – 82 (он родился во время Второй мировой войны).

Проблема ведь не исключительно в возрасте. Лукашенко и назначенные им чиновники старые не только физически, но и ментально. Они застряли в глубоком прошлом и отбрасывают современные знания и новации. Современное поколение власти тянут не вперед, а назад, не к развитию, а к тому, как было раньше – к деградации.

К Лукашенко и его соратникам с возрастом пришла не мудрость, а ненависть к современной жизни. С их уходом белорусы будут говорить о недопустимости повторения «лукашенковских времен».

Андрей Карась, «Салiдарнасць»

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