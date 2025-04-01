Маск намекнул на уход из правительства США 8 1.04.2025, 8:50

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Названа возможная дата ухода.

В недавнем интервью Fox News американский техномиллиардер Илон Маск предположил, что может покинуть пост в администрации Дональда Трампа в конце мая после того, как осуществит масштабное снижение дефицита бюджета США на триллион долларов, пишет BBC.

Маск сейчас возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE).

На вопрос журналиста, останется ли он на посту более чем на 130 дней, разрешенных его текущим статусом «специального государственного служащего», он ответил:

«Думаю, за этот период мы проделаем большую часть работы, необходимой для сокращения дефицита на триллион долларов».

Дата окончания его полномочий истекает примерно 30 мая.

Илон Маск ранее заявлял, что правительство США нуждается в радикальных изменениях. По его мнению, без этого «корабль под названием Америка утонет».

Президент Трамп поручил DOGE оптимизировать работу правительства (в частности, увольняя «неэффективных» чиновников) и сократить расходы. Маск и Трамп обещали, что DOGE «уничтожит бюрократию» и «встряхнет систему».

Департамент отменил множество инициатив по разнообразию, справедливости и инклюзивности (DEI) в федеральных агентствах. Закрыл более 90% грантов агентства по оказанию внешней помощи USAID.

Центральным элементом работы Маска и его команды стало увольнение тысяч государственных служащих, что привело к многочисленным судебным искам и протестам по всей стране.

Позже Трамп ограничил полномочия Маска и его DOGE в вопросах увольнения госслужащих.

Защищая свой подход, Маск сказал Fox News: «Они могут назвать это «стрельбой с бедра» (ковбойский стиль, когда скорость важнее точности), но это не так. Это, впрочем, не значит, что мы не делаем ошибок».

Ранее в этом месяце Маск произвел фурор, назвав программы социальной помощи «ключевыми» для сокращения расходов.

После этого DOGE настаивал на больших сокращениях социального обеспечения, на том основании, что до 40% социальных выплат достаются мошенникам, которые не имеют на них права.

Работу своей команды он считает революционной.

«Это — революция, возможно, самая великая с тех пор, как была первая революция. После завершения этих изменений Америка будет в значительно лучшем состоянии, — прокомментировал миллиардер. — Это будет фантастическое будущее».

По состоянию на 27 марта DOGE заявляет на своем сайте, что сэкономил американцам 130 миллиардов долларов.

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