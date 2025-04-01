Белорусские водители оказались в ловушке 1.04.2025, 8:58

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Проблема началась из-за нововведения властей.

В «Белтехосмотре» расказали о проблеме, с которой сталкиваются некоторые водители. Она связана с новшеством по техосмотру, которое ввели в ноябре прошлого года, заметило «Зеркало».

Коротко о том, о каком изменении речь

В ноябре 2024 года стало известно, что появились новые онлайн-услуги, которые касаются транспорта. Так, некоторые физлица и юрлица могут в онлайн-режиме получить отметку о пройденном техосмотре. Этим новшеством могут воспользоваться владельцы транспорта, который был произведен меньше двух лет назад. Дело в том, что таким автомобилистам не нужно проходить техосмотр, достаточно только поставить разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Какая сейчас возникла проблема

В «Белтехосмотре» сообщили, что некоторые водители, которые воспользовались возможностью онлайн получить отметку о пройденном техосмотре, сталкиваются со сложностью. «Специалисты банков (кредитных организаций) не имеют возможности удостовериться в наличии выданного разрешения в электронном виде, полученного собственником транспортного средства через единый портал электронных услуг „Е-Паслуга“, — отмечают в организации. — Вследствие чего собственники транспортных средств вынуждены обращаться в „Белтехосмотр“ за получением подтверждения наличия выданного разрешения в электронном виде, что создает неудобства для автовладельцев».

В «Белтехосмотре» уточняют, что речь о том транспорте, который взяли в кредит или лизинг.

«Для урегулирования сложившейся ситуации „Белтехосмотром“ направлено письмо в адрес Национального банка с предложением об интеграции банковских информационных систем с единым порталом электронных услуг „Е-Паслуга“ в целях получения актуальных данных о выданных разрешениях на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении при принятии транспортных средств в залог», — сообщили в организации.

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