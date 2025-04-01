Рейтинг Дональда Трампа падает 3 1.04.2025, 8:59

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Социологи зафиксировали падение популярности президента США.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа несколько снизился, говорится в новом опросе Harvard CAPS/Harris.

Как пишет The Hill, опубликовавший результаты опроса, 49% зарегистрированных избирателей одобряют работу Трампа, а 46% не одобряют деятельность действующего президента. В прошлом месяце данные Harvard CAPS/Harris показывали, что тех, кто одобряет деятельность Трампа было 52%.

Вместе с тем, общие рейтинги Трампа держатся, и он все еще имеет гораздо более высокий уровень поддержки, чем бывший президент Джо Байден. Зафиксированное падение рейтинга находится в рамках статистической погрешности.

Действия Дональда Трампа не одобряют 12% опрошенных республиканцев, 79% демократов и 50% независимых избирателей.

Самые высокие показатели одобрения президента, по данным результатов опроса – в вопросах иммиграции, но даже этот показатель в марте снизился с 56% до 53%.

Более четырех из 10 избирателей считают, что Трамп работает хуже, чем ожидалось – это на 7% больше по сравнению с 35% в феврале. 30% сказали, что он работает лучше, чем ожидалось, а 27% заявили, что деятельность Трампа отвечает их ожиданиям.

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