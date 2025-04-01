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В Заславле произошел сильный пожар

  • 1.04.2025, 9:06
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В Заславле произошел сильный пожар

Возгорание охватило около 300 квадратных метров.

В Заславле в понедельник произошел очередной пожар на открытой территории — горела сухая трава в районе улицы Вокзальной и переулка Речного, пишет onliner.by.

По словам очевидцев, пламя было достаточно сильным — в местах с высокой травой достигало нескольких метров. Вдоль мелиорированной территории огонь быстро распространялся, но, к счастью, не затронул хозяйственные постройки и частные дома.

Возгорание охватило около 300 квадратных метров. Ситуацию назвали штатной и довольно типичной для этого сезона, когда сухая трава легко загорается даже от маленькой искры.

Пожар был быстро ликвидирован, угрозы для людей и жилья не было.

Подобные возгорания — не редкость весной, когда люди начинают приводить в порядок территории и часто неосторожно обращаются с огнем. МЧС регулярно призывает граждан не жечь траву и сообщать о всех случаях возгорания по номеру 101.

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