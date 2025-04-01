SpaceX запустила на орбиту корабль с космическими туристами 1.04.2025, 9:11

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Они летят по траектории от полюса до полюса, по которой ранее не летал ни один человек.

В понедельник компания Илона Маска SpaseX отправила команду из четырех частных астронавтов (туристов) на орбиту Земли. Они летят по траектории от полюса до полюса, по которой ранее не летал ни один человек.

Об этом сообщает CNN.

Спонсором и командиром миссии SpaceX под названием Fram2 стал мальтийский инвестор китайского происхождения Чун Ван, который основал компанию по майнингу биткоинов. Также в состав экипажа вошли еще три человека: норвежский кинорежиссер Яннике Миккельсен, исследователь робототехники из Германии Рабеа Рогге и австралийский путешественник Эрик Филипс.

Ван и трое его коллег стартовали на борту капсулы Crew Dragon в 21:47 по восточному времени из Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Автономный полет будет длиться от трех до пяти дней. В течение этого полета они примут участие в 22 исследовательских экспериментах»

@Они… проведут 22 научных исследования, призванных помочь человечеству в расширении возможностей долгосрочного исследования космоса и понимания здоровья человека в космосе. В течение всего времени нахождения Fram2 на орбите экипаж планирует сделать первый рентгеновский снимок в космосе, выполнить исследования упражнений для поддержания мышечной и скелетной массы и выращивать грибы в условиях микрогравитации», - говорится в сообщении.

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