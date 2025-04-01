закрыть
1 апреля 2025, вторник, 9:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые: У женщин более чувствительный слух

3
  • 1.04.2025, 9:16
Ученые: У женщин более чувствительный слух

Причем это не зависит от возраста и места проживания.

Команда ученых из Франции и Великобритании изучила чувствительность слуха у мужчин и женщин из разных стран. Согласно их исследованию, женщины стабильно восприимчивей к звукам разных частот — причем это не зависит от возраста и места проживания, пишет «Нож».

В исследовании участвовали 448 здоровых взрослых людей из 13 отдельных групп в пяти странах: Эквадоре, Англии, Габоне, Южной Африке и Узбекистане. Ученые остановились на жителях как можно более непохожих друг на друга регионов: от высокогорных сел до шумных мегаполисов. Они хотели понять, как на чувствительно слуха влияют биология и окружающая среда.

Чувствительность слуха людей измеряли при помощи специального теста — «транзиентно-вызванных отоакустических эмиссий»: метод позволяет оценивать реакцию на звуки, когда человек бездействует.

Технически тест утроен так: небольшое устройство воспроизводит звук щелчка в ухе, а затем записывает едва слышные звуки, которые внутреннее ухо посылает в ответ — это и формирует представление о чувствительности слуха.

Результаты показали, что у женщин из всех групп слух оказался чувствительнее, чем у мужчин, — в среднем примерно на два децибела. Закономерность сохранялась во время экспериментов с разными частотами.

По предположениям ученых, причина — в универсальной биологической особенности представительниц женского пола, и на это не влияет принадлежность к какой-то культуре и возраст.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип