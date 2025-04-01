Ученые: У женщин более чувствительный слух

Ученые: У женщин более чувствительный слух3
- 1.04.2025, 9:16
Причем это не зависит от возраста и места проживания.
Команда ученых из Франции и Великобритании изучила чувствительность слуха у мужчин и женщин из разных стран. Согласно их исследованию, женщины стабильно восприимчивей к звукам разных частот — причем это не зависит от возраста и места проживания, пишет «Нож».
В исследовании участвовали 448 здоровых взрослых людей из 13 отдельных групп в пяти странах: Эквадоре, Англии, Габоне, Южной Африке и Узбекистане. Ученые остановились на жителях как можно более непохожих друг на друга регионов: от высокогорных сел до шумных мегаполисов. Они хотели понять, как на чувствительно слуха влияют биология и окружающая среда.
Чувствительность слуха людей измеряли при помощи специального теста — «транзиентно-вызванных отоакустических эмиссий»: метод позволяет оценивать реакцию на звуки, когда человек бездействует.
Технически тест утроен так: небольшое устройство воспроизводит звук щелчка в ухе, а затем записывает едва слышные звуки, которые внутреннее ухо посылает в ответ — это и формирует представление о чувствительности слуха.
Результаты показали, что у женщин из всех групп слух оказался чувствительнее, чем у мужчин, — в среднем примерно на два децибела. Закономерность сохранялась во время экспериментов с разными частотами.
По предположениям ученых, причина — в универсальной биологической особенности представительниц женского пола, и на это не влияет принадлежность к какой-то культуре и возраст.