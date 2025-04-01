WP: Путина можно поставить на колени 1.04.2025, 9:18

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У США есть все инструменты.

Если президент США Дональд Трамп решит, что именно российский диктатор Путин мешает установлению мира в Украине, то ударит по РФ санкциями и усилением военной поддержки для Киева.

Такое мнение высказал обозреватель издания The Washington Post (WP) Марк Тиссен. Он отметил, что реальность такова, что Путин экономически и военно слаб и у него нет пути к победе над Украиной. «Не он держит карты, а Трамп. И он готовится их разыграть», - отметил журналист.

Он считает, что разочарование Трампа достигло апогея после того, как Путин потребовал смещения украинского президента Владимира Зеленского и создания переходного правительства в Украине как условия для окончания войны.

«Путин тянет время и не понимает, что он не в том положении, чтобы выдвигать требования. Россия невероятно слаба как в экономическом, так и в военном отношении, а это значит, что в этих переговорах у Трампа все карты на руках», - выразил мнение обозреватель.

Тиссен отметил, что Россия истощена, это дает Трампу огромное преимущество. Если Путин откажется от его требований мира, Трамп может развязать кампанию максимального давления на Москву в стиле Ирана, и это опустошит РФ.

Аналитик отметил, что за 2024 год РФ потеряла на войне против Украины более 427 тыс. человек убитыми или ранеными. Он отметил, что за месяц россияне несут больше потерь, чем США понесли за 20 лет войны в Афганистане.

«Даже пропутинские российские аналитики признают, что среднестатистический российский солдат теперь выживает на передовой менее месяца, прежде чем его убьют», - написал журналист.

Тиссен констатировал, что Путину все равно на людей, но он также несет непомерные потери военной техники. В частности, Украина уничтожила 12 тыс. танков и боевых бронированных машин и 13 тыс. артиллерийских систем в 2024 году. Запасы бронетехники у Путина настолько малы, что он был вынужден обратиться к танкам и бронетехнике советской эпохи, некоторые из которых датируются 1950-ми годами. «Он даже повторно вводит в эксплуатацию старые советские танки, которые использовались в качестве реквизита для фильмов на Мосфильме», - сообщил обозреватель.

Тиссен сказал, что российская оборонно-промышленная база не может справиться с текущим темпом потерь и, по словам аналитика ISW Джорджа Барроса, РФ теряет около 350 танковых и артиллерийских стволов каждый месяц, а выпускать за это время может только 20.

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