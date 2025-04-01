Россияне взвинтили цены на отели в Беларуси 2 1.04.2025, 9:23

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Цены взлетели на 17% по отношению к прошлому году.

Стоимость забронированной россиянами в марте 2025 года ночи в белорусских отелях к февралю текущего года выросла на 10%, а к марту 2024-го – на 17%.

Одна ночь в отелях Беларуси в среднем обошлась российскому визитеру в марте в 6,9 тыс. российских рублей или в 81 доллар.

Это самый значимый прирост как к предыдущему месяцу, так и к аналогичному периоду прошлого года в популярных у россиян зарубежных странах, следует из данных «Коммерсанта».

Например, в турецких отелях цена к февралю выросла на 1%, а к марту 2024 года – на 2%. В марте 2025 года она составляла 8,4 тыс. российских рублей. В Грузии прирост был, соответственно, на 2% и 5% - это 5,6 тыс. российских рублей. В Абхазии – 9% и 13% (6,3 тыс. российских рублей).

Во многих странах цены упали. В Китае ночь в отели к февралю 2025 года стала дешевле на 7%, а к марту 2024-го – на 17% (9,5 тыс. российских рублей). В Казахстане, соответственно, на 5% и 14% (5,4 тыс. российских рублей).

Самые дорогие отели для россиян были в ОАЭ – в среднем 19,8 тыс. российских рублей за ночь. К февралю цена в них упала на 4%, а к марту прошлого года выросла на 6%.

В Армении вообще цены не поменялись ни к февралю, ни к марту 2024 года – 5,8 тыс. российских рублей.

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