Сербы вышли на массовые протесты 1.04.2025, 9:28

Акции прошли в четырех городах страны.

Тысячи сербов накануне прошли маршем по четырем городам, протестуя против давления со стороны правительства и языка ненависти, направленного на студентов и профессоров университетов, которые в течение нескольких месяцев устраивали акции протеста.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Кроме сербской столицы Белграда, демонстрации прошли в северном городе Нови-Сад, центральном городе Крагуевац и Ниш на юге страны.

Марши были организованы через день после того, как женщина напала с ножом на декана факультета одного из сербских вузов.

Протестующие считают, что это произошло из-за кампании ненависти, которую, по их словам, разжигают высшие должностные лица и проправительственные СМИ.

Сербский президент Александар Вучич пытается подавить постоянные демонстрации, спровоцированные обвалом навеса железнодорожного вокзала в ноябре прошлого года, в результате которого погибли 16 человек.

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