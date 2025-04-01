Сербы вышли на массовые протесты
- 1.04.2025, 9:28
Акции прошли в четырех городах страны.
Тысячи сербов накануне прошли маршем по четырем городам, протестуя против давления со стороны правительства и языка ненависти, направленного на студентов и профессоров университетов, которые в течение нескольких месяцев устраивали акции протеста.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Кроме сербской столицы Белграда, демонстрации прошли в северном городе Нови-Сад, центральном городе Крагуевац и Ниш на юге страны.
Марши были организованы через день после того, как женщина напала с ножом на декана факультета одного из сербских вузов.
Протестующие считают, что это произошло из-за кампании ненависти, которую, по их словам, разжигают высшие должностные лица и проправительственные СМИ.
Сербский президент Александар Вучич пытается подавить постоянные демонстрации, спровоцированные обвалом навеса железнодорожного вокзала в ноябре прошлого года, в результате которого погибли 16 человек.