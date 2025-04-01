Белоруска спасла жизнь пассажиру самолета, летевшего в Египет
- 1.04.2025, 9:34
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У него были приступы артериальной гипотензии.
Врач-терапевт приемного отделения Гродненской университетской клиники Диана Майорова спасла жизнь человеку на борту самолета. Об этом сообщили в клинике. Девушка отметила, что «принципы работы везде одинаковые — непосредственных действий на полчаса, а заполнения документов на два».
«Во время полета в одну из курортных стран пассажиру рейса стало плохо. К счастью для него, тем же рейсом следовала Диана Владимировна Майорова, которая незамедлительно оказала необходимую медицинскую помощь и оставалась для поддержки его состояния рядом до конца полета», — рассказали в клинике.
Речь идет о рейсе в египетский Шарм-эш-Шейх, пишет «Зеркало». А у пассажира в анамнезе были приступы артериальной гипотензии, то есть периодическое снижение давления более чем на 20% от обычных значений.
По словам терапевтки, ее отпуск начался с оказания реанимационной помощи на борту самолета.
«Поняла что принципы работы везде одинаковые — непосредственных действий на полчаса, а заполнения документов — на два. Также после обращения ко мне стюардессы, мол, если я скажу, что сажаем самолет, они его посадят, так как жизнь человека дороже, я в очередной раз пришла к тому, что как я не пытаюсь избежать лишней ответственности, она меня сама находит.
А в целом, проза жизни такова: сперва чуть не похоронили пассажира, а через час уже поздравляли стюардессу с днем рождения.
Как итог полета, сладкие вкусняшки от экипажа, появление пары новых седых волос и чувство небывалой гордости у мамы», — написала она 27 марта.