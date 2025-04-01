Кнут под видом пряника 1.04.2025, 9:55

Зачем государству обязательная отработка для студентов-платников.

Разговоры о введении отработок для выпускников платной формы обучения продолжаются с сентября 2023 года, когда Министерство образования впервые заявило об этой идее после критики Лукашенко. Тогда же было высказано предложение о повышении продолжительности срока отработки для студентов бюджетной формы, пишет «Салiдарнасць».

Конкретных шагов в этом направлении пока не предпринято, но чиновники регулярно напоминают о возможном нововведении.

Недавно начальник главного управления профессионального образования Минобра Сергей Пищов снова публично прокомментировал эту тему. Он аргументирует возможное введение обязательной отработки для студентов-платников тем, что она является хорошей социальной гарантией для молодых специалистов.

Кроме этого, право на получение первого рабочего места, по словам Пищова, должно быть у всех студентов, так как они осваивают одинаковую учебную программу вне зависимости от формы обучения.

Аргументы эти звучат неубедительно. Сам Сергей Пищов говорит, что платники уже могут воспользоваться правом распределения, и что около 1000 выпускников в год так и делают. Соответственно, те студенты, которые нуждается в помощи в поиске первого места работы, уже сейчас не лишены такой возможности.

Важное отличие заключается в том, что в случае с бюджетниками эта мера является принудительной, а с платниками – добровольной.

Утверждение, что распределение – своего рода социальная гарантия, предоставляемая государством – является голословным, если взглянуть на условия труда, в которых молодые специалисты зачастую вынуждены проходить отработку (расскажем об этом подробно в следующей статье по теме отработок).

Так в чем же заключается истинная причина возможного введения обязательных отработок для платников?

Настоящая причина может крыться в нехватке кадров для государственного сектора экономики, куда, как правило, и распределяют молодых специалистов.

В разговоре с бывшей сотрудницей администрации одного из столичных университетов, занимающихся подготовкой специалистов педагогических специальностей, мы узнали детали того, как проходит распределение бюджетников. Она отмечает, что на протяжении последних лет особенно остро кадровый дефицит чувствуется в сфере школьного образования.

Наиболее востребованными были учителя математики и информатики. На втором месте – воспитатели дошкольных учреждений. На третьем – учителя начальных классов. Также заметна нехватка учителей физики, биологии и химии.

Сам процесс распределения происходит таким образом: вуз получает заявки от управлений образования областей и столицы на требуемое количество молодых специалистов и, в свою очередь, направляет выпускников на эти места. Но в последние годы, когда наша собеседница еще занимала свою должность, вуз мог закрыть лишь 30-40% заявок по Минску и Минской области.

Еще одним показателем нехватки учителей является тот факт, что все больше студентов старших курсов начинают работать в школах уже во время обучения. Например, на факультете начального образования около 2/3 студентов работают уже на 4-м курсе. На физико-математическом факультете это около половины всех четверокурсников.

Стоит отметить, что у многих из них не частичная занятость, а работа на полную или даже полторы ставки, хотя это сложно представить при очной форме обучения. Тем не менее, таким образом учреждения школьного образования хоть как-то закрывают кадровые пробелы.

Вряд ли ситуация изменится в следующие годы, с учетом растущих недоборов даже в некоторых топовых вузах Беларуси. Минобразования тоже видит эту негативную тенденцию и стоит предполагать, что разговоры о введении обязательных отработок для платников являются попыткой административного ответа на дефицит кадров (хотя чиновники не признают этого и говорят об отработках лишь как о дополнительных социальных гарантиях для выпускников).

Беларусь является редким примером стран, где существуют принудительные отработки для выпускников вузов. В этом вопросе наша страна расположилась в одном ряду с Кубой, Северной Кореей, Вьетнамом и Китаем.

Да, распределение молодых специалистов существует и в некоторых других странах, но лишь для определенных специальностей государственного сектора экономики или тех, где отработка на самом деле является практической частью самого обучения, например, врачей. В Беларуси же выпускники всех специальностей бюджетной формы обучения обязаны отрабатывать на предписанном им рабочем месте, а в скором времени эта участь может ждать и платников.

По мнению независимых профсоюзов, обязательная отработка является ничем иным как принудительной формой труда. Конвенция 29 Международной Организации Труда гласит, что «принудительный или обязательный» труд означает всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно. Беларусь входит в число 181 стран, ратифицировавших эту конвенцию. Сделала она это еще в далеком 1956 году…

Поэтому нынешняя попытка продать обязанность под видом привилегии, кнут под видом пряника и противозаконна, и несправедлива.

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