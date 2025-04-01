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В России из-за антиукраинских граффити в Судже преследуют Z-блогера

  • 1.04.2025, 10:06
  • 3,248
В России из-за антиукраинских граффити в Судже преследуют Z-блогера

На него составили протокол.

На рэпера и Z-блогера Акима Апачева составили протокол по статье о мелком хулиганстве из-за граффити с нецензурной бранью, которые он нарисовал в Судже. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Ранее Апачев съездил в город Суджа Курской области, который полгода находился под контролем украинских военных, и оставил на зданиях антиукраинские и нецензурные надписи. При этом въезд в город и другие приграничные населенные пункты был запрещен с 15 марта на время разминирования.

Как писало издание «7x7», действия Апачева вызвали возмущение местных жителей. Произошедшее также раскритиковал врио губернатора региона Александр Хинштейн: он назвал это «пиаром на крови» и пригрозил Апачеву штрафом. После этого блогер извинился перед жителями Курской области.

Ему грозит штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

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