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Украинские дроны массово атаковали границу с Брянской областью

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  • 1.04.2025, 10:23
  • 4,998
Украинские дроны массово атаковали границу с Брянской областью

Под ударом оказались российские пограничники.

Четверо российских пограничников госпитализированы в медучреждения в результате украинских атак на Брянскую область за 29 марта, выяснила ASTRA.

Так, днем дрон атаковал позиции пограничников в районе села Курковичи Стародубского района, там ранен один человек.

Также дроны атаковали место дислокации военнослужащих ПУ ФСБ в районе села Сушаны Климовского района, там ранены двое пограничников. Еще один сотрудник пограничного управления ранен в районе села Новые Юрковичи Климовского района.

Пострадавших среди мирных жителей нет, местные власти о раненых военных не сообщают.

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