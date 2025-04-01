Украинские дроны массово атаковали границу с Брянской областью 2 1.04.2025, 10:23

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Под ударом оказались российские пограничники.

Четверо российских пограничников госпитализированы в медучреждения в результате украинских атак на Брянскую область за 29 марта, выяснила ASTRA.

Так, днем дрон атаковал позиции пограничников в районе села Курковичи Стародубского района, там ранен один человек.

Также дроны атаковали место дислокации военнослужащих ПУ ФСБ в районе села Сушаны Климовского района, там ранены двое пограничников. Еще один сотрудник пограничного управления ранен в районе села Новые Юрковичи Климовского района.

Пострадавших среди мирных жителей нет, местные власти о раненых военных не сообщают.

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