«Более чем очевидно - план Путина провалился» 1.04.2025, 10:26

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Анналена Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок приехала в Киев.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершила, вероятно, свой последний визит в Киев в этом статусе. Это уже одиннадцатая поездка главы МИД в Украину с начала полномасштабного российского вторжения, пишет Bild.

«Германия предоставит Украине еще 130 миллионов евро на гуманитарные нужды и стабилизационные меры», — заявила Бербок в Киеве.

Глава МИД Германии подчеркнула, что поддержка особенно важна на фоне «тупика в отношениях между США и Россией». По ее словам, Россия продолжает тянуть время, выдвигая все новые условия, и не готова к настоящим переговорам.

«Путин хотел завоевать Киев и Украину за три дня. После более чем трех лет жестокой российской агрессии более чем очевидно — план Путина провалился. Он втянул не только Украину, но и Россию в жестокую войну на истощение, в которой он не победит», — добавила Бербок.

На следующей встрече министров иностранных дел НАТО, которая пройдет в Брюсселе, Бербок намерена предупредить американцев, что «на затягивание времени со стороны Путина нельзя поддаваться».

По ее словам, даже после смены правительства в Германии поддержка Украины останется «решительной и масштабной»

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