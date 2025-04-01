Минчанка: За 8 часов я сначала получила $5,5 5 1.04.2025, 10:32

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Белоруску оштрафовали на работе и не давали устроиться в другое место.

Минчанка поделилась в соцсетях, как один из таксопарков сначала вычел из ее зарплаты штрафы, а потом не позволял устроиться на новое место. CityDog рассказывает, почему подобные действия работодателей незаконны.

Девушка с ником aysepilumian поделилась своей историей работы в одном из столичных таксопарков. По ее словам, в январе она отработала полноценную смену — 8 часов за рулем. По итогам дня она заработала 67 рублей, из которых 2 рубля были чаевыми по карте.

Однако уже на следующий день на балансе приложения она увидела только 37 рублей. Как выяснилось, работодатель без предупреждения удержал штраф в размере 30 рублей. Позже он пояснил, что девушка «слишком мало проработала».

«Я сразу же написала менеджеру, что не буду дальше работать, потому что работать за 18 рублей в день — это просто не уважать себя».

Уже на следующий день минчанка отказалась выходить на смену и передала машину сменщику. Однако вечером ей пришел еще один штраф — на этот раз 120 рублей. В итоге, как она утверждает, с нее удержали всю заработанную сумму и она еще осталась должна 82 рубля.

Из-за этого она не могла устроиться в другой таксопарк. Для перехода к новому работодателю ее должны исключить из внутренних реестров и отключить от служебных приложений. Однако компания делала это частично: из приложения ее убрали, но в реестре сначала оставили. Причина — «невыплаченный долг».

«То есть теперь я не только ничего не заработала, но еще и не могу работать дальше. Меня просто не отпускают».

Позже белоруска поделилась в комментариях под своим видео, что спустя пару дней ей все же вернули деньги и исключили из реестра.

Штрафовать сотрудников — это вообще законно?

Согласно белoрусскому законодательству, налагать штрафы могут только уполномоченные госорганы, например суд, милиция или налоговая инспекция. Работодатели (как в госорганизациях, так и в частных) не имеют права применять к работникам штрафы как меру дисциплинарного взыскания.

В Департаменте государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты Беларуси подчеркивают, что перечень дисциплинарных взысканий, предусмотренный статьей 198 Трудового кодекса, является исчерпывающим. К таким мерам относятся:

- замечание;

- выговор;

- увольнение;

- лишение полностью или частично стимулирующих выплат (например, премий) на срок до 12 месяцев.

Таким образом, штраф как вид наказания в отношении сотрудников не предусмотрен, и его применение со стороны работодателя является нарушением трудового законодательства.

В некоторых случаях под штрафом наниматель может подразумевать лишение премии за дисциплинарный проступок. Такая мера допустима, но при условии, что порядок назначения и лишения премии закреплен во внутренних документах организации, например в положении о премировании.

Если работодатель самостоятельно устанавливает в правилах внутреннего распорядка или других локальных нормативных актах меру дисциплинарного взыскания, не предусмотренную законом, это расценивается как самоуправство. За такие действия предусмотрена административная ответственность по статье 23.28 Кодекса об административных правонарушениях: штраф от 2 до 10 базовых величин.

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