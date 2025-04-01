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Россия впервые за более чем три месяца не атаковала Украину «Шахедами»

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  • 1.04.2025, 10:34
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Россия впервые за более чем три месяца не атаковала Украину «Шахедами»
Фото: Getty Images

Последний раз такая пауза была 10 декабря 2024 года.

В ночь на вторник, 1 апреля, армия страны-агрессора России не запустила по территории Украины ударные беспилотники типа «Шахед». Последний раз такая пауза была 10 декабря 2024 года.

Ситуацию прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Ударных БПЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит», — написал он в Telegram.

Воздушные силы ВСУ ночью несколько раз предупреждали только об угрозе применения авиационных средств поражения.

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