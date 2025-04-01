Лукашенковские генералы оказались под угрозой 1 Telegram-канал «Письма к дочери»

1.04.2025, 10:41

4,842

Союзник может им сделать непристойное предложение.

Генерал Муравейко —главный по военным стратегиям (не путай с тактиками) — сказал, что в Беларуси очень хорошая армия. А знаешь почему? Потому что белорусская армия ни с кем не воевала. И, согласись, что только это логично. Потому, что какая армия – непобедимая? Та, которую никто не побеждал.

Вот генерала Муравейко никто не побеждал, поэтому генерал Муравейко – непобедимый. А вместе с ним и вся остальная белорусская армия. Потому что другие белорусские генералы они же не хуже генерала Муравейко. Остальных белорусских генералов тоже ни разу не побеждал ни один условный противник. А генералы условного противника всегда побеждали.

Последний раз буквально на дня, когда они проверяли свою боеготовность и решили, что боеготовность у них хорошая. Такую боеготовность дай Бог каждому. Но не у каждого такая боеготовность есть.

И если ты вдруг не в курсе, то именно поэтому на белорусских генералов никто до сих пор не напал. Из-за их высокой боеготовности, а не из-за того, о чем ты может подумала. Но тебе так думать простительно. Ты в стратегиях не разбираешься.

А белорусские генералы разбираются. Поэтому белорусские генералы последнее время очень переживают, что Польша необоснованно и провокационно укрепляет границу с Беларусью. А зачем укрепляет? Чтобы напасть на белорусских генералов. Потому что границы же укрепляет для нападения. Закладывают наступательные мины и копают мобильные противотанковые рвы. И если бы ты разбиралась в стратегиях как белорусские генералы, ты бы тоже об этом знала.

Потому что в мире белорусских генералов опять неспокойно. Хотя в мире белорусских генералов стабильности в принципе нет. Зато есть условный противник по всему генеральскому периметру. А такой периметр, как у некоторых белорусских генералов, не у каждого найдешь.

Но в последнее время этому периметру условный противник опять начал угрожать чаще чем раньше. Ну не зря же генералы решили проверить свою боеготовность, правильно? Если бы условный противник им не угрожал, так они бы и не проверяли. А раз проверяют, значит есть угроза.

И я даже подозреваю, зачем конкретно эта угроза белорусским генералам сейчас угрожает. Злые языки говорят, что у союзника дела на фронте пошли по такому плану, что союзнику скоро будет нечем, а может и некем воевать. Поэтому белорусские генералы опасаются, что союзник может им сделать непристойное предложение, вплоть до проверки состояния генеральской боеготовности в военно-полевых условиях. Я не говорю, что союзник собирается. Я говорю, что у генералов есть такие опасения.

Поэтому боеготовность лучше проверить заранее. Потому что если убедительно изобразить невидимую угрозу, то можно будет и дальше защищать союзнические фланги от условного противника. Главное, чтобы на безусловного противника нечаянно не послали. А уж с условным и желательно безоружным противником белорусские генералы сами разберутся.

Telegram-канал «Письма к дочери»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com