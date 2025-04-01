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Z-блогеры набросились на российского спортивного комментатора Губерниева

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  • 1.04.2025, 10:47
  • 3,102
Z-блогеры набросились на российского спортивного комментатора Губерниева
Дмитрий Губерниев

Он вступился за сменившую спортивное гражданство теннисистку.

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвергся критике от провоенных блогеров после того, как выступил в защиту теннисистки Дарьи Касаткиной. Спортсменка, ранее выразившая несогласие с войной в Украине, решила сменить российское гражданство на австралийское, что вызвало новую волну возмущения в Z-сообществе.

Губерниев подчеркнул, что это её право, сказав: «Где хочет, там и живет. Рассуждать категориями предательства — это низко». В ответ военные блогеры, включая Юрия Подоляку, потребовали наказания комментатора, а госСМИ начали тиражировать заголовки о том, что его якобы хотят признать иноагентом.

На критику Губерниев ответил цитатой о том, что патриотизм не должен превращаться в слепую ненависть ко всему чуждому.

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