«Почему с пустыми руками?» 3 1.04.2025, 10:52

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Минчане снова толпятся в очередях.

Журналист blizko.by Арсений Семенов побывал на территории Минского лесхоза, чтобы выяснить, насколько высок ажиотаж на березовый сок среди горожан, и почем здесь продают самый сезонный напиток.

Понедельник. Утро набирает обороты. На часах 9:30. Мы у входа в Минский лесхоз на Багратиона, 70.

К железным воротам, окрашенным в зеленый цвет, прикреплен информационный плакат «Березовый сок — сокровищница витаминов и минералов». И с этим не поспоришь, березовый сок на самом деле очень полезен.

До открытия лесхоза еще полчаса, посетителей пускают на территорию с 10 утра до 7 вечера, но мы в очереди уже не первые. Мы вторые.

Перед нами седовласый мужчина, посчитавший своим долгом сообщить, что мы совсем не подготовились к «затарке»:

— Парень, ты деньги считать умеешь?! Почему с пустыми руками? Там же, если в их тару брать, это сок золотым выйдет. Страшная переплата, ох страшная…

И да, в отличие от автора этих строк, видно, что человек, стоявший первым в очереди, подготовился серьезно — возле него на земле лежало с десяток пустых бутылок.

Ближе ко времени открытия у ворот минского лесхоза стали скапливаться люди — в 10:00 здесь было несколько десятков человек. Кто-то приехал на авто, кто-то пришел пешком. В руках людей емкости разного объема.

Короче говоря, очередь возникла, но не сказать, чтобы она была гигантской.

Кстати, на днях министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик обратился к директорам лесхозов страны и попросил решить проблему очередей за березовым соком.

— Срочно примите меры. В конце концов, это ваши деньги! Сразу предупреждаю: если от людей будут поступать жалобы, ответственность будет нести персонально руководитель, — требовал от подчиненных Александр Кулик.

Нам сложно судить, насколько длинна утром буднего дня очередь в несколько десятков человек, но люди, живущие неподалеку, рассказывают, что сегодня был далеко не рекорд.

— Я живу в соседнем доме, — рассказывает один из стоящих в очереди мужчин, — сегодня здесь людей не так много, как бывает обычно. В прошлом году так вообще очередь занималась чуть ли не с ночи. Этой весной ажиотаж тоже есть, но несравнимый с прошлогодним. Может быть, если бы точек по реализации березового сока от столичного лесхоза в черте города было больше, то проблем с очередями не было бы вовсе.

За разговорами в очереди наступает час Х — ворота лесхоза распахиваются и люди заходят внутрь. Все спокойно: без толчеи, давки и ругани.

Очередь повторяет себя у распахнутых ворот гаража — именно здесь и отпускают березовый сок. Сколько берут в одни руки? За литром, понятное дело, здесь никто не стоит. По наблюдениям, счет идет на десятки литров для одного покупателя.

Отмечаем, очередь движется достаточно быстро. Оптовиков (покупателей с заказами на десятки литров) сотрудники лесхоза обслуживают сами, а минчанам, пришедшим купить всего 5-10 литров напитка, разрешают самообслужиться.

Поскольку мы из числа вторых, то нам удается попасть внутрь гаража, где отпускают березовый сок. На продажу его выставляют в пластиковых емкостях, вставленных в железные ящики. Внизу — краник, из которого и подается напиток.

Рядом на стульях в коробках аккуратно разложены пакеты: в одном — чистая пятилитровая тара, во втором — пластиковые ручки для удобной транспортировки тары, в третьем — крышки. Полный цикл самообслуживания: от выбора сборки бутылки до наполнения ее соком занимает минуты три. Кстати, некоторые покупатели успевают попробовать сок до его покупки, предусмотрительно принеся с собой маленькие железные кружки.

Набрав 10 литров сока, идем оплачивать покупку. Касса рядом. Цена литра березового сока — всего 50 копеек. Стоимость, прямо скажем, приемлемая. Но это если набирать сок в свою тару. Если вы придете в минский лесхоз с пустыми руками, то напиток придется набирать в тару, которую предоставит предприятие. И в этом случае пять литров сока обойдутся в 4,75 рубля.

Путем нехитрых вычислений мы понимаем, что за пустую пятилитровую бутылку здесь приходится платить 2,25 рубля. А за эти деньги можно купить почти пять литров сока.

«Парень, ты деньги считать умеешь?!» — звучит в голове, но это уже совершенно другая история. Поэтому не повторяйте наших ошибок, приходите за березовым соком со своей тарой.

Кстати, по словам сотрудников столичного лесхоза, у минчан остается не так много времени, чтобы купить здесь натуральный березовый сок. Прогнозируется, что привозить его сюда будут до конца текущей недели.

Поэтому, если очень желаете, чтобы Родина щедро напоила вас этим напитком, — поторопитесь.

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