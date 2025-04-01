Заявления Трампа всполошили индийские НПЗ 1.04.2025, 11:10

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Индия срочно ищет альтернативу российской нефти.

Государственные индийские нефтеперерабатывающие компании Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. срочно ищут дополнительные источники поставки нефти на Ближнем Востоке, в Северном море и Средиземноморье.

Это связано с угрозой президента США Дональда Трампа ввести так называемые вторичные пошлины против покупателей российской нефти, если российский диктатор Владимир Путин откажется от перемирия в Украине, пишет Bloomberg.

Заявление президента США привело к росту фьючерсов на нефть, в том числе американский сорт нефти West Texas Intermediate подорожал на 3,1% 31 марта 2025 года.

Как говорится в материале, индийские нефтепереработчики ищут нероссийские поставки на спотовом рынке, чтобы снизить свою зависимость от российской нефти.

Индия почти не покупала российскую нефть до 2022 года, но после начала полномасштабной российской агрессии стала вторым по величине импортером после Китая.

Поставки из России в Индию составляли около 40% ее импорта в 2024 году, причем основную часть закупок составила нефть сорта Urals из западных портов. Благодаря доступу к более дешевой российской нефти Индия уменьшила импорт с Ближнего Востока и из Африки.

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