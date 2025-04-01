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Военное руководство Украины, Британии и Франции проведет встречу

  • 1.04.2025, 11:26
Военное руководство Украины, Британии и Франции проведет встречу

Стороны планируют обсудить следующий этап укрепления безопасности Украины.

Военное руководство Украины, Великобритании и Франции проведут встречу в ближайшие дни. Об этом рассказал пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщает Reuters (перевод - «Униан»).

Стороны планируют обсудить следующий этап укрепления безопасности Украины. Уточняется, что предстоящая встреча была согласована во время телефонных переговоров между Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

- Лидеры проанализировали свой визит в Париж на прошлой неделе и согласились, что существует реальный импульс для поддержки безопасности Украины в долгосрочной перспективе, - сообщил пресс-секретарь Стармера.

В то же время президент Украины выразил благодарность Великобритании за давление с ее стороны на Россию.

- Готовим встречу наших военных представителей для подготовки контингентов. Ценим позицию Британии относительно давления на Россию. Давление нужно достаточно сильное, чтобы не давать россиянам расширять эту войну.

Тем более сейчас в Москве откровенно издеваются над попытками партнеров продвигать мирную повестку дня: постоянно новые удары дронов, постоянно жестокие обстрелы. Только давлением это надо прекращать и принуждать Россию к миру, - говорил Зеленский.

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