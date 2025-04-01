«Через три года получу гражданство» 1.04.2025, 11:53

Белорусы поделились своими историями о переезде за границу.

Читатели рассказали Devby, как их отношения не выдержали испытания релокейтом.

«Я тоже должен был получить ВНЖ Сербии как муж, но она отменила процесс для меня»

Сергей (имена в тексте изменены), продуктовый менеджер, в IT — 3 года:

— Мы с женой были вместе восемь лет, четыре из них — в браке, поженились в 2020 году. На эти четыре года выпало много испытаний — протесты в Беларуси, начало войны в Украине и два переезда.

В марте 2022 года мы улетели в Турцию, собирались остаться там, но не получили ВНЖ и отправились в Грузию. Там мы оба нашли работу, начали зарабатывать — и в целом за два года жизни там все было неплохо.

Но у меня были проблемы с паспортом — он заканчивается в 2028 году, — и я ничего с этим не делал, просто ждал, вдруг что-то изменится. А моя жена активно искала выход: дважды подавалась на ВНЖ в Грузии (но получала отказы). И в итоге нашла: ей на работе предложили релокацию в Сербию.

Мы начали готовиться к переезду — собрали документы, купили билеты. Но за месяц до перелета жена сказала, что очень устала и по приезде в Сербию со мной разведется. Мы прилетели вместе, уже полгода не общаемся, живем отдельно. Пока официально не развелись, возможно, есть какие-то сложности, или она передумала этим заниматься.

Да, для жены вопрос легализации решился — она получила ВНЖ Сербии.

Я тоже должен был его получить как муж, но она отменила процесс для меня. Все документы делала ее компания, теперь же я занимаюсь легализацией самостоятельно. Если все получится, то получу ВНЖ на три года, а потом смогу податься на ПМЖ и через три года получить гражданство.

Я разводиться не хочу, но не препятствую процессу. Пытался поговорить с женой, предлагал обратиться к семейному психологу, но она сказала, что очень устала и ничего не хочет. Каждый раз, когда я просил ее сесть обсудить, она говорила, что я на нее давлю. Я сделал все, чтобы сохранить отношения, — но не получилось. Причина, которую она озвучила: она не любит меня как мужчину и просит ее отпустить.

И так, мы ни разу нормально не обсудили все, что пережили за эти четыре года. Я не обвиняю в этом релокацию. Просто сил у нас обоих уже не хватало, я был в депрессивном состоянии, рассматривал переезд в Сербию как финальный — и думал, что там сможем перезагрузить отношения. А после решения жены развестись впал в настоящую депрессию: принимаю антидепрессанты, работаю с психотерапевтом.

«Возможно, без войны мы не были бы вместе так долго»

Андрей, продуктовый менеджер, 4 года опыта в IT:

— Переехали в 2023 вместе с девушкой из Киева в Варшаву. Недавно вот решили расстаться.

У нас были проблемы в отношениях и в Киеве, но все они нивелировались во время очередных обстрелов: когда ночью лежишь в коридоре, а над головой взрывы — то нет никого роднее человека рядом. Все претензии сразу становятся неважными.

После переезда жизнь словно сняли с паузы — я стал задумываться о будущем, комфортно ли мне с ней жить, вижу ли я себя с ней в будущем. При этом были чувства и желание быть вместе. Но в один момент я понял, что и чувства исчезли. И получается, что проблем и недовольства много, а радости от отношений нет (если не считать большого уровня близости, доверия, поддержки).

Если подытожить, скажу: я думаю, что есть много разных причин, но также уверен, что нас очень сблизила война и необходимость держаться друг за друга. Возможно, без войны мы не были бы вместе столько времени (а может, и были).

Наверное, стоит уточнить, почему мы переезжали из Киева: Украина — моя родина, я родился в Крыму, в Киев переехал, потому что там не было перспектив.

«В Беларуси все было не так плохо у меня. И уже точно более стабильно чувствовал себя мой муж»

Алина, замужем за разработчиком:

— Мы с мужем прожили в браке шесть лет, теперь думаем о расставании.

Если честно, еще до переезда (в 2022 году по требованию заказчика проекта, на котором работал мой муж) у меня была депрессия: события 2020 года очень сильно меня подкосили. Я надеялась, что переезд поможет мне прийти в себя — но нет, все стало только хуже.

В моем мире тогда наступил вечный мрак, я не хотела просыпаться по утрам — лежала на кровати большую часть дня, боялась выходить из дома.

Муж сначала пытался мне помогать, но, кажется, выгорел. Он нанял мне психолога. Сам углубился в работу, взял второй проект. Позже, когда я начала выкарабкиваться, я спросила, почему он так много работает, — он рассказал о сокращениях в его компании. Из-за этого он чувствовал постоянную тревогу, боялся, что его тоже уволят, и мы останемся без средств к существованию.

Он тянул и продолжает тянуть нас двоих, но говорит, что что-то внутри него сломалось: он воспринимает меня как родного человека — например, как сестру, но не как любимую женщину. И у меня тоже похожие чувства.

Наверное, правильно нам развестись, но пока непонятно, как жить дальше — я не работаю, и если мы разъедемся по разным квартирам, расходы мужа еще больше возрастут.

Почему я обвиняю переезд, если и раньше мое психическое здоровье было не в порядке? Наверное, потому что в Беларуси все было не так плохо у меня. И уже точно более стабильно чувствовал себя мой муж.

Я бесконечно благодарна своему мужу за то, что он не ушел от меня, как делают многие мужчины (и даже дети не останавливают их — а у нас их нет). Мы договорились попробовать спасти наш брак, начали вместе ходить к семейному психологу. Но мне самой пока не верится, что это поможет.

«На все просьбы помочь я слышала только одно: «Я не знаю языка»

Евгения, фронтенд-разработчица, в IT — 5+ лет:

— Мы с мужем переехали в Польшу зимой 2023 года — когда оба нашли там работу. После переезда я и хозяйством занималась, и ребенком (ему 7 лет), и адаптационные задачи решала, и работала, а мой муж только работал — и все.

На все просьбы помочь, подключиться я слышала только одно: «Я не знаю языка». Как-то социализироваться муж тоже не хотел: и работал удаленно, и жил также.

В какой-то момент я поняла, что не хочу тянуть двух «деток» — и предложила мужу расстаться. Сейчас мы живем отдельно. Развод пока не оформили — на это нет ни времени, ни сил (если кому-то кажется, что я очень просто приняла такое решение, так вот нет, оно стоило мне седых волос). Но мне стало как-то легче.

Кстати, есть ощущение, что я трачу меньше денег, чем раньше, когда была в браке.

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