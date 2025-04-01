Три роты на квадратный километр Александр Коваленко

1.04.2025, 12:00

Александр Коваленко

Как растут потери РФ.

По состоянию на 31 марта 2025 года враг захватил 130 км² территории Украины. Данные темпы продолжают оставаться одними из самых низких с первого квартала 2024 года.

При этом потери личного состава российских оккупационных войск за март без одного дня составляют 39 620 или на 1 км² украинской земли с начала марта клалось по 304 тела оккупантов. Это немногим более 3-х рот на квадратный километр.

При этом, пропорция потерь продолжает расти. Как в помесячном, так и поквартальном сравнении.

С начала 2025 года враги оккупировали 640 км² территории Украины, при этом их потери составили 124 430 л/с или 194 чел./1 км².

Напомню, что в 2024 году, средний показателя потерь противника в соотношении с захваченными территориями составлял 129 чел. на 1 км². В январе 2025-м это уже был показатель 148/1 км².

Тенденция высоких потерь российских оккупационных войск при сокращении захватываемых территорий сохраняется.

Александр Коваленко, Telegram

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