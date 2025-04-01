В Евросоюзе пригрозили Трампу ответом
- 1.04.2025, 12:08
Брюссель готов принять жесткие контрмеры на пошлины США.
Евросоюз предпримет ответные меры, если президент США Дональд Трамп воплотит свои угрозы по введению драконовских пошлин в реальность. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Вloomberg.
«Мы не хотим принимать ответные меры. Однако, если понадобится, у нас есть четкий план ответных мер, и мы его применим», - сообщила она.
По словам фон дер Ляйен, так называемые взаимные тарифы вступят в силу параллельно с 25%-ными пошлинами на все автомобили, импортируемые в США, и 25%-ными пошлинами на импорт стали и алюминия. ЕС готовит контрмеры в отношении американских товаров на сумму до 26 млрд евро.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что сила Евросоюза заключается не только в торговле, но и в технологиях. Она указала на важность европейского бизнеса для крупных американских технологических компаний.
«У Европы много карт. От торговли до технологий. Но эта сила также строится на нашей готовности принимать жесткие контрмеры», - предупредила она.