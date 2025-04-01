Не прячьте ваши денежки 2 Андрей Бронишевский

1.04.2025, 12:16

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Лукашенко готовит экспроприации.

В новейшей истории белорусской экономики периоды закручивания гаек регулярно сменялись очень-очень условной оттепелью. Когда предприниматели из вшивых блох на короткое время превращались в почти уважаемых членов белорусского общества. И все, вроде бы, шло к тому, что в этот раз будет то же самое. Но, похоже, оттепель отменяется. Никто никого никуда отпускать не собирается, а вместо этого собирается грабить. Потому что гайки еще до конца не докрутили, и денег хочется.

Иллюзии и реальность

В пользу условной либерализации говорили многочисленные обещания чиновников отменить регулирования цен и просто здравый смысл. Потому что два с лишним года регулирования цен и так уже завели финансы белорусских компаний туда, откуда не все возвращаются.

А белорусский бизнес — это курица, которая несет, может, и не золотые, но все-таки яйца. На долю частного капитала приходится половина белорусского ВВП. И это его лучшая половина. Потому что именно способность бизнеса быстро адаптироваться к новым условиям спасла белорусскую экономику после введения западных санкций.

Так что здравый смысл подсказывал, что если дать белорусским компаниям чуть больше свободы, то польза от этого будет всем. И больше всего — белорусской стабильности. Не то что бы правительство предлагало разгул ценового либерализма. Идея была в том, чтобы просто вернуть все, как было до тотального ценового контроля, с ограниченным перечнем социально значимых товаров.

Заодно правительство предлагало немножко либерализовать правила контрольной деятельности. Чтобы проверять чуть меньше, а сажать не каждый раз. И этим все предложения по либерализации белорусской экономики исчерпывались. Тем, чтобы кошмарить бизнес справедливыми ценами и поверками чуть меньше, чем раньше.

Но даже это оказалось слишком. Душевных сил, чтобы одобрить проект указа о либерализации контрольной деятельности Лукашенко в себе не нашел. А всякие глупости по баланс спроса и предложения даже не стал слушать. Сразу взял быка за рога. Спросил главу комитета Госконтроля: «Сколько ты посадил негодяев».

Не прячьте ваши денежки

Причем, негодяи – это не те, кто что-нибудь нарушил. А те, кто зарабатывает больше, чем это соответствует представлениям Лукашенко о социальной справедливости.

«Некий учредитель, который директором магазина даже не работает. Они там… получали по 56 тысяч долларов в месяц. Сейчас получают 150 тысяч долларов в месяц. Я профилактировал всех, говорил, что так делать нельзя», — сказал Лукашенко.

Почему много зарабатывать нельзя, и за что надо сажать, тех кто все-таки зарабатывает, Лукашенко уточнять не стал. Да и зачем? Все и так все понимают. Вместе с идеями как-нибудь запретить вывод денег за границу государство посылает вполне очевидный сигнал: государству ваши деньги нужнее.

Ну в самом деле, какая вам от ваших денег польза? Все равно ведь потратите на всякие глупости. А государство потратит на такую нужную в народном хозяйстве вторую атомную станцию, гигантский завод холодильников или без всяких лишних затей распилит на модернизации деревообработки.

Правда, до денег за границей надо еще дотянуться. А белорусские банки — под боком. И денег у банков не то, чтобы много, но на короткое процветание еще пока хватит. Новое руководство Нацбанка пообещало устроить банкам тотальную мобилизацию. У выходца из Госкомвоенпрома Романа Головченко опыт мобилизаций большой.

Потому что предвыборное обещание Лукашенко о тяжелых временах начинает потихоньку сбываться. Белорусским товарам в России уже не так рады как раньше, а денег на белорусское процветание российские власти давать не хотят.

И, конечно, если ты собираешься заняться экспроприациями, то никакого либерализма в контрольной деятельности быть не должно. С либерализмом много не экспроприируешь. А должно быть наоборот. Контролировать надо чаще, чтобы иметь больше поводов для экспроприаций.

Потому что мобилизация с экспроприациями – это любимый ответ Лукашенко на любые трудности. Ну потому что не в том он уже возрасте, чтобы придумать что-то новое.

Андрей Бронишевский planbmedia.io

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