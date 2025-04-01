На белорусские предприятия придут с проверками 1 1.04.2025, 12:22

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В список попал «Нафтан».

В апреле в Беларуси пройдет довольно много выборочных проверок субъектов хозяйствования. Среди тех, к кому придут представители контролирующих органов, — крупные частные и государственные предприятия. График проверок размещен на сайте Комитета госконтроля.

Ожидаемо больше всего «громких имен» среди тех, кого будут проверять, — в Минске. Так, МАРТ проверит компанию «Табак-Инвест», Комитет госконтроля — крупного дистрибьютора «Алиди-Вест» и «Белкоммунмаш». Специалисты МЧС придут в ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», а Минприроды — в ОАО «Камволь».

В Минской области Минтруда будет проверять ОАО «БелАЗ», а ФСЗН — ОАО «140 ремонтно-механический завод». В Гомельской — Минприроды проверит ОАО «Светлогорский ЦКК», а МЧС — ОАО «СветлогорскХимволокно» и Гомельский вагоностроительный завод.

На Гродненский ЛВЗ и в ОАО «Мостовдрев» придут специалисты МЧС. В этом же регионе КГК проверит Новогрудский завод газовой аппаратуры. А в Брестской области МЧС и Транспортная инспекция будут проверять Жабинковский сахарный завод, Минтруда — РУПП «Гранит», а областное ГУ Минфина — администрацию СЭЗ «Брест».

На Могилевщине в апреле проверки МЧС пройдут на Бобруйском заводе растительных масел и Могилевском металлургическом заводе, а Госкомитет по стандартизации проверит работу Могилевской фабрики мороженого.

И наконец, в Витебской области проверки МЧС пройдут на «Витебскэнерго», «Нафтане» и Оршанском станкостроительном заводе «Красный борец». А сотрудники КГК придут на Витебский мотороремонтный завод.

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