Почему план США кажется сенсацией 1 Михаил Самусь

1.04.2025, 12:21

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Михаил Самусь

Обнародованный документ — всем известная информация.

Недавно в американских медиа появился материал (со ссылкой на внутренний документ Пентагона с грифом «секретно») о том, что единственной стратегической угрозой для США является Китай, а основным сценарием для вероятного использования американских сил является предотвращение захвата Китаем Тайваня и защита территории США.

Но, во-первых, стоит помнить, что американские медиа сейчас - это когнитивное оружие, которое осуществляет массовое воздействие на сознание. Едва ли кто-то задается вопросом, каким образом так называемый секретный документ может попасть в медиа, и при этом нет никакого расследования и поиска тех, кто этот документ предоставил прессе и обнародовал. Странно, не так ли?

Почему это кажется сенсацией? Потому что есть предписание «секретный документ». Но на самом деле это никакой не секретный документ, а целенаправленная информационно-психологическая операция - вброс администрации Дональда Трампа. И я удивлен реакцией на него и украинской, и международной прессы.

Во-вторых, все обнародованное - абсолютно несекретное. То, что Китай является основной проблемой для Соединенных Штатов, - не новость. И это уже обсуждается минимум два года. С тех пор как Трамп начал выдвигаться кандидатом в президенты, это было написано в его предвыборных документах, об этом он заявлял на встречах с избирателями. То есть, все тезисы, которые сейчас обнародовали со ссылкой на «секретный документ», сам Трамп озвучивал уже не один раз.

Единственное, что меня здесь удивило и немного отличается от того, что постоянно говорилось - это Тайвань.

До этого времени администрация Трампа не говорила так жестко по отношению к Тайваню, что США будут его защищать.

Наоборот, Трамп озвучивал противоречивые заявления о том, что Тайвань чуть ли не конкурент Штатам из-за производства микрочипов... В этом смысле, возможно, США этим вбросом пытаются намекнуть Китаю, что КНР не стоит рассчитывать на легкую операцию по захвату Тайваня, ведь Соединенные Штаты будут его защищать.

В общем, сейчас стандартная политика администрации Трампа - все угрозы для США должны быть распределены между союзниками и партнерами. Европа должна сама себя защищать - об этом Трамп говорит с первого дня президентства, еще с первой своей каденции. Поэтому не новость, что Соединенные Штаты хотели бы, чтобы Европа занималась Россией, а сами предпочитают заниматься азиатско-тихоокеанским регионом.

Но Китай не собирается воевать с США, и никогда не собирался. Зачем? Да, Китай всегда считал для себя главным соперником США. Но сейчас ему нравится то, что делает Трамп. В Пекине внимательно наблюдают, как Штаты ссорятся со своими союзниками, теряют свою роль в Украине... Когда между США и Европой есть споры, когда Штаты выходят из Украины, это открывает возможности для КНР.

Стратегия Китая - максимальное ослабление Соединенных Штатов.

КНР сейчас даже ничего особенного не нужно делать, все и так получается неплохо. США действительно теряют свою роль как лидера Западного мира: пытаются быть вроде бы прагматичными и вроде бы экономически ориентированными, а в результате уступают Китаю, который будет занимать ниши американцев в Европе и на других рынках (это делалось и раньше, например, в латинской Америке или Африке, но Европа из-за влияния Штатов была неким «запретным плодом»). То есть, для КНР это желательное развитие событий и интересное направление для работы.

Что касается Европы, то хаотичная деятельность администрации Трампа лишь способствует формированию европейской системы безопасности и обороны. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что на текущей неделе представители Генеральных штабов Великобритании и Франции должны прибыть в Украину и определять уже с украинскими партнерами места дислокации сил сдерживания в рамках «коалиции решительных».

Публикации в американской прессе не мешают европейцам осуществлять меры по повышению финансирования - они сняли ограничения по дефициту бюджета для европейских стран и теперь могут печатать евро и могут инвестировать в оборонную промышленность. Но для того, чтобы эти инвестиции не ушли в песок, надо создавать собственные совместные Вооруженные силы Европы.

Михаил Самусь, unian.net

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