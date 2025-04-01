«Из-за них приходится пересекать двойную сплошную» 2 1.04.2025, 12:45

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О «чудовищной» парковке в Минске.

Читатель Onlíner обратил внимание на то, как «чудовищно», по его словам, паркуются водители на столичной ул. Игнатенко. Выехали на место и посмотрели сами.

— Суть проблемы в том, что ширина проезжей части по нечетной стороне улицы достаточно узкая, так что из-за стоящих вдоль бордюра машин неизбежно придется пересекать сплошную разметку (причем она здесь двойная). Каждый раз, как тут еду, приходится разъезжаться со встречным транспортом, — пожаловался читатель.

И в самом деле: если ехать по улице Игнатенко со стороны проспекта Победителей, то сначала припаркованный по правой стороне транспорт проблем не доставляет, но напротив дома №15 проезжая часть становится уже, так что приходится выезжать на встречную полосу. Кроме того, часть автомобилей стоит уже в непосредственной близости от перекрестка.

Что прописано в ПДД

Согласно п. 143 ПДД, остановка и стоянка транспортных средств запрещаются:

143.2 в местах, где расстояние между сплошной линией горизонтальной дорожной разметки (кроме обозначающей край проезжей части дороги) и остановившимся транспортным средством составляет менее 3 метров;

143.3 на пешеходных переходах и ближе 15 метров от них на дороге в обе стороны;

143.4 на перекрестках и ближе 15 метров от края пересекаемой проезжей части дороги (кроме жилых зон), за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних перекрестков, имеющих сплошную линию горизонтальной дорожной разметки или сплошную разделительную полосу.

Журналисты приезжали на ул. Игнатенко 28 марта, но читатель уверят, что подобную картину там можно наблюдать каждый будний день.

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