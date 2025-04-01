Семьи российских оккупантов — Путину: Морги переполнены

Семьи российских оккупантов — Путину: Морги переполнены15
- 1.04.2025, 12:47
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От россиян скрывают правду.
Семьи военнослужащих воинской части 61899 27-й мотострелковой бригады обратились к Путину, главе Минобороны РФ Андрею Белоусову и другим высшим чиновникам с жалобой на то, что от них «скрывают правду» о судьбе воюющих в Украине родственников. Об этом сообщает Astra.
По словам авторов обращения, с ноября 2024 года «стремительно растет» количество пропавших без вести солдат 27-й бригады. Матери и жены военных заявили, что ситуация ухудшается с каждым месяцем и многие семьи участников войны ничего не знают о своих родных. Они попросили власти разобраться с этой проблемой. Ключевое требование — увеличить число эвакуационных бригад, нехваткой которых командование и объясняет недостаток информации о пропавших бойцах. Также родственницы «ветеранов СВО» потребовали разгрузить единственный ростовский морг, в котором опознают погибших. По их словам, учреждение переполнено.
Семьи военных озвучили и проблему госпиталей, которые, по их словам, переполнены ранеными бойцами. Как утверждается, сотрудникам медучреждений запретили делиться информацией с родными. «В связи с чем госпиталям поставлен запрет говорить информацию родным. С чем это связано? Мы имеем право знать, что с нашими родными. Почему от нас скрывают правду? Даже в Великую Отечественную войну статистика велась намного лучше, чем сейчас. Это век высоких технологий», — говорят женщины в обращении. В видеопослании они озвучили три десятка имен пропавших без вести военных.