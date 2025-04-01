«Трампа злит затягивание переговоров со стороны РФ» 5 1.04.2025, 12:58

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Фото: Bloomberg

При этом вопрос о создании новой конфигурации безопасности для Украины он перекладывает на плечи ЕС.

Президент США Дональд Трамп пытается сделать так, чтобы в войне РФ против Украины как можно быстрее наступило перемирие. При этом вопрос о создании новой конфигурации безопасности для Украины он перекладывает на плечи Европейского Союза.

Ситуация с затягиванием переговорного процесса со стороны РФ Трампа не устраивает и злит, но при этом он не предпринимает никаких шагов, чтоб как-то повлиять на ситуацию. Такое мнение сегодня, 1 апреля, FREEДOM выразил доктор политических наук Игорь Петренко.

На данный момент у президента США Дональда Трампа нет конкретного плана по стабилизации ситуации в Украине, считает политолог.

- У него есть желание, чтобы было перемирие, а дальше более широкое политическое урегулирование с гарантиями безопасности — это дело европейцев. Его миссия в том, чтобы прекратили стрелять. Условно, это не является решением, и это не мир в том понимании, который должен быть. То есть перемирие — это не мир, прекращение огня — это не мир. Мир — это новая конфигурация безопасности, которая должна создаться для того, чтобы это действительно было долгосрочно, — подчеркнул аналитик.

Петренко предполагает, что Путин понимает: США не хотят заниматься непосредственно конфигурацией безопасности и делает все возможное, чтобы не пойти на перемирие.

- Учитывая, что вопрос всеобъемлющего перемирия был снят с повестки дня именно Российской Федерацией, Соединенные Штаты никак не отреагировали. Даже когда его свели к перемирию, условно, на Черном море, и по ударам энергетической инфраструктуры РФ, опять же, проигнорировала это предложение со стороны США, — напомнил Петренко.

Трамп показывает свое недовольство и негодование, но пока больше никаких действий в отношении РФ предпринято не было. Что касается европейский партнеров Украины, то они, как считает эксперт, более активны.

«Есть «коалиции решительных», есть пакеты помощи, которые мы получаем, в том числе сейчас от скандинавских стран. Есть обсуждение того, как поддерживать Украину дальше, есть конкретные решения о пакетах финансирования или кредитных средствах, которые будут идти и на оборону способностей Евросоюза, ее повышение, и на поддержку Украины. Европейский Союз играет более решительную и ответственную роль», — отметил аналитик.

США, несмотря на то, что от РФ нет никакого прогресса в вопросах перемирия или прекращения войны, обсуждают возможность снятия санкций со страны-агрессора. Единственная надежда, по мнению эксперта, на то, что у Трампа увеличится раздражение и он устанет играть в игры, в которые его затягивает российский диктатор.

«Возможно, Трамп поймет, что Путин играет в свою любимую игру: дробить вопросы на более мелкие и пытаться затягивать в обсуждение чего-то, кого-то, как-то и так далее, выдвигая какие-то новые требования. Устав от этого, Трамп все-таки решится [оказать] давление на РФ. Но, опять же, скорее всего, это давление будет в рамках санкций, тарифов, которые не действуют моментально, то есть они все равно имеют накопительный эффект. Хотя самый лучший ответ Российской Федерации на ее затягивание, Путину, это было, безусловно, увеличить поддержку Украины непосредственно предоставлением вооружения», — резюмировал доктор политических наук.

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