В Минске и Бресте будут стрелять из пушек 5 1.04.2025, 13:09

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В Минобороны рассказали, в чем причина.

В Минске и Бресте 2 апреля в рамках пропагандистской акции будут стрелять из пушек. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны.

Проект называется «Выстрел памяти». По одному холостому выстрелу из артиллерийских гранат прозвучит возле стелы «Минск — город-герой» и в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». В Минобороны говорят, что эта акция посвящена «подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны и погибших защитников Отечества".

Жителей просят не волноваться при звуке выстрелов.

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