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Бывший редактор «Бобруйского курьера» арестован на 15 суток

  • 1.04.2025, 13:13
  • 1,080
Бывший редактор «Бобруйского курьера» арестован на 15 суток
Анатолий Санотенко
Фото: svaboda.org

Об этом сообщила БАЖ.

Бывшего редактора «Бобруйского курьера» Анатолия Санотенко арестовали на 15 суток, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

По данным БАЖ, суд над Санотенко прошел 31 марта. Его, вероятно, обвинили по статье 19.11 КоАП («Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность»). Решение суда — 15 суток административного ареста.

Ранее Анатолия Санотенко задерживали в сентябре 2022 года. Тогда его дважды судили по ч. 2 ст. 19.11 КоАП. Журналист провел в изоляторе временного содержания 30 суток.

В тот же период Министерство информации заблокировало доступ к сайту «Бобруйского курьера». А 26 сентября 2022 года суд своим решением признал материалы сайта «экстремистской информационной продукцией». С того времени «Бобруйский курьер» прекратил существование.

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