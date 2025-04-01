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Украина и США согласовывают новую сделку по редкоземельным металлам

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  • 1.04.2025, 13:18
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Украина и США согласовывают новую сделку по редкоземельным металлам

Глава МИД Украины раскрыл детали переговоров.

Украина получила от Соединенных Штатов Америки новый текст соглашения по редкоземельным металлам 28 марта. Продолжается проработка документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибигу во время совместной пресс-конференции с литовским коллегой Кястутисом Будрисом.

- Министерство иностранных дел 28 марта по дипломатическим каналам получило новый текст так называемого соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны. Как известно, украинская сторона была готова подписать ранее наработанное рамочное соглашение. Сейчас мы получили предложение на развитие и соответственно новый текст соглашения, - рассказал Сибига.

Он отметил, что Украина имеет свое законодательство по обработке такого типа документов. Соответственно, были осуществлены необходимые процедуры для начала прохождения внутригосударственных необходимых процедур.

- Тоже подтверждаю вам, что мы начали уже консультации с американской стороной по тексту соглашения. Состоялся уже один раунд этих консультаций. Украинская сторона настроена на заключение документа, который бы отвечал обоюдно национальным интересам как США, так и (Украины - ред.), - сказал министр.

По его словам, текст соглашения, который будет предусматривать дальнейшее усиленное присутствие мощного американского бизнеса также будет вкладом в инфраструктуру безопасности Украины.

- Это всегда важно, усиление присутствия американского бизнеса на территории Украины. Поэтому этот процесс будет продолжаться, и мы будем работать с американскими коллегами для достижения взаимоприемлемого текста для подписания, - подчеркнул министр.

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