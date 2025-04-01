Белорусам звонят от имени радио и задают вопросы для анкеты
- 1.04.2025, 13:26
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В радио ничего об это не знают.
Неизвестные звонят слушателям белорусского радио для проведения анкетирования и изучения общественного мнения, сообщил Первый национальный канал Белорусского радио.
«От наших радиослушателей стали поступать сигналы о том, что до них с беларусских номеров мобильной связи дозваниваются неизвестные лица и задают вопросы от имени Первого национального канала Белорусского радио для некоего анкетирования и якобы изучения общественного мнения», — говорится в сообщении.
Там заявили, что подобные опросы не проводят и никакие данные путем телефонных обзвонов не собирают.