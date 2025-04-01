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Mazda анонсировала недорогой электрокроссовер

  • 1.04.2025, 13:32
Mazda анонсировала недорогой электрокроссовер

Авто презентуют в апреле на автошоу в Шанхае.

Обнародованы первые официальные тизеры Mazda EZ-60. Электрический кроссовер презентуют в апреле на автошоу в Шанхае.

Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

На изображениях можно разглядеть обтекаемый силуэт Mazda EZ-60 2025 с длинным капотом и высокой оконной линией. Передняя часть авто выдержана в традиционном стиле бренда, а вместо зеркал заднего вида установлены камеры.

На тизерах видно, что авто будет серийной версией прошлогоднего концепта Arata и электрической альтернативой кроссоверу Mazda CX-5. Электрокар разрабатывают вместе с Changan и будут выпускать на совместном предприятии Changan-Mazda в Китае. Планируется экспорт модели в Европу, ведь родственный электромобиль Mazda 6e там уже продается.

Новая Mazda EZ-60 очень напоминает недорогие электрокары Changan Deepal S05 и S07 и именно одна из этих моделей станет основой для нее. Как известно, Deepal S05 выпускается с 238-сильным электромотором, а S07 предлагается в версиях на 218 и 258 л. с. В первом случае запас хода составляет 510 км, во втором — 520-620 км.

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