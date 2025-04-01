На выезд из Беларуси в ЕС стоит 2,5 тысячи транспортных средств 1.04.2025, 13:49

Самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска.

Въезда в Евросоюз ожидают около 2500 транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

По данным ведомства, самый загруженный маршрут на въезд в ЕС проходит через польский пункт пропуска «Кукурыки» («Козловичи»). Здесь ожидают 750 фур.

«За сутки сопредельная сторона пропустила 64% грузовых автомобилей от нормы. Меньше всего фур за 24 часа приняли в литовском погранпереходе «Мядининкай» («Каменный Лог») — пропущено лишь 19% транспорта. В «Шальчининкае» («Бенякони») оформили 24% грузовиков. На латвийском направлении перед «Патерниеками» («Григоровщина») скопилось 390 грузовых автомобилей. В Латвию проследовало всего 34% транспорта от нормы», — заявили в ГПК.

По состоянию на 12.00 въезда в польский пункт пропуска «Тересполь» («Брест») ожидают 380 легковых автомобилей. За прошедшие сутки сопредельная сторона выполнила норму по пропуску авто из Беларуси на 35%, подытожили пограничники.

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